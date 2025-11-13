РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Атака российских БПЛА 13 ноября

Российские войска вечером 13 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

Где зафиксированы вражеские БПЛА

17:40 - сообщается о БПЛА в направлении Одессы с севера.

17:42 - БПЛА в Черниговской области в направлении Березны с востока.

17:48 - вражеские беспилотники зафиксированы:

  • на границе Херсонской и Николаевской областей, курс - южный (вектор - Херсон);
  • в Харьковской области, в направлении на/мимо Златополя с северо-запада.

17:55 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую область.

18:37 - БПЛА по границе Херсонской и Николаевской областей в южном направлении.

19:05 - БПЛА мимо/мимо Богодухова в южном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Україну атакують мАндічи цукУрберги шАфіри чЯрнишови якась ************ із міністерства у ліжку із якимось облізлим дідом та інші зеленокольорові персонажі
13.11.2025 19:29 Ответить
@ Чи реально піснею "Батько наш Бандера" задавити систему навігації Х-47М2 "Кинжал" з комплексу РЕБ "Ліма": публікація - https://defence-ua.com/army_and_war/chi_realno_pisneju_batko_nash_bandera_zadaviti_sistemu_navigatsiji_h_47m2_kinzhal_z_kompleksu_reb_lima-20856.html тут.
13.11.2025 20:01 Ответить
В х47 стоїть ІНС. Його РЄБ не задавить. Краще задавити пілота МІГ31 дома разом з родиною. Де наші ССО. Пора їм працювати по справжньому.
13.11.2025 20:31 Ответить
зєля з міндічєм захищають нашу критичну структуру. всі на місцях. свириденко з єрмаком також. арахамія сере. бо страшно. стефанчук з ерупоою говорить.
13.11.2025 20:34 Ответить
 
 