Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские войска вечером 13 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.
Где зафиксированы вражеские БПЛА
17:40 - сообщается о БПЛА в направлении Одессы с севера.
17:42 - БПЛА в Черниговской области в направлении Березны с востока.
17:48 - вражеские беспилотники зафиксированы:
- на границе Херсонской и Николаевской областей, курс - южный (вектор - Херсон);
- в Харьковской области, в направлении на/мимо Златополя с северо-запада.
17:55 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую область.
18:37 - БПЛА по границе Херсонской и Николаевской областей в южном направлении.
19:05 - БПЛА мимо/мимо Богодухова в южном направлении.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
