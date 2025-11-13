Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска вечером 13 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где зафиксированы вражеские БПЛА

17:40 - сообщается о БПЛА в направлении Одессы с севера.

17:42 - БПЛА в Черниговской области в направлении Березны с востока.

17:48 - вражеские беспилотники зафиксированы:

на границе Херсонской и Николаевской областей, курс - южный (вектор - Херсон);

в Харьковской области, в направлении на/мимо Златополя с северо-запада.

17:55 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую область.

18:37 - БПЛА по границе Херсонской и Николаевской областей в южном направлении.

19:05 - БПЛА мимо/мимо Богодухова в южном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили "Ланцетом" по промышленному предприятию в Сумах: город затянуло дымом. ФОТО