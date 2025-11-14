10 640 20

Масована атака на Україну, - Повітряні сили (оновлено)

Атака російських БпЛА 13 листопада

Російські війська ввечері 13 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

Де зафіксовані ворожі БпЛА

17:40 - повідомляється про БпЛА в напрямку Одеси з півночі.

17:42 - БпЛА на Чернігівщині в напрямку Березни зі сходу.

17:48 - ворожі безпілотники зафіксовані:

  • на межі Херсонщини і Миколаївщини, курс - південний (вектор - Херсон);
  • на Харківщині, в напрямку на/повз Златопіль з північного заходу.

17:55 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

18:37 - БпЛА по межі Херсонщини та Миколаївщини в південному напрямку.

19:05 - БпЛА повз на/повз Богодухів в південному напрямку.

Оновлена інформація

19:20 - БпЛА на північному заході від Миколаєва в північно-східному напрямку.

19:52 - БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

19:54 - БпЛА на північному заході Херсонщини, курс - Миколаївщина.

20:13 - БпЛА на південному сході Сумщини в напрямку на/повз н.п.Боромля/Тростянець.

Оновлена інформація

20:47 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:50 - пуски КАБ на Сумщину.

20:52 - БпЛА на сході Дніпропетровщини біля н.п.Межова, Петропавлівка, Шахтарське.

20:59 - БпЛА в напрямку на/повз Новгород-Сіверський з північного сходу.

21:00 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - південь Харківщини.

Оновлена інформація

21:20 - БпЛА з ТОТ на північ Херсонщини, курс - північний/північно-західний.

21:22 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

21:26 - пуски КАБ на Донеччину.

21:35 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

21:37 - група БпЛА в напрямку на/повз Нікополь з півдня.

21:38 - БпЛА на сході від Сум, курс - північно-західний.

21:44 - БпЛА з акваторії Чорно моря в напрямку м.Чорноморськ/Одеса.

21:55 - велика група БпЛА з півночі Херсонщини через Криворізький район Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

21:58 - група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району.

22:00 - нова група БпЛА на південний схід Дніпропетровщини з ТОТ Донеччини.

22:02 - пуски КАБ на Донеччину.

22:08 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

22:10 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кам'янського з південного заходу.

22:12 - БпЛА на Кіровоградщині в напрямку на/повз Олександрію/Знам'янку з півдня.

22:13 - БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

22:30 - нова група БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

22:47 - повідомляється про: 

  • БпЛА на Дніпропетровщині: на сході - в напрямку Павлограда з південного сходу; на заході - через нікопольський і Кам'янський райони на Кіровоградщину;
  • БпЛА на північному сході Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину;
  • БпЛА на Херсонщині, курс - західний(вектор - Снігурівка);
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;  
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;  
  • БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північний/північно-західний.

22:50 - БпЛА на Черкащині на/повз Смілу з півдня.

22:53 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний та БпЛА в напрямку Мени, Корюківки, Куликівки.

23:02 - БпЛА на сході Запорізької області, курс - західний.

23:04 - БпЛА на Сумщині в напрямку Бурині, Білопілля.

23:06 - БпЛА в напрямку Черкас з південного заходу.

23:22 Повідомляється про: 

  • Нова група БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний;
  • Нова група БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;  
  • Група на Миколаївщині в напрямку н.п.Нова Одеса/Баштанка зі сходу;  
  • БпЛА на Кіровоградщині: - на сході, курс - західний, - в центрі, курс - північний (на Черкащину), - на півдні, курс - північно-західний;  
  • БпЛА на півдні та в центрі Черкащини, курс - північний (Київщина);  
  • БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс - західний (північ Дніпропетровщини та Полтавщина);  
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний (Київщина, Полтавщина).

23:24 - ворожий БпЛА над м.Запоріжжя, ймовірно, розвідувальний. Залучено засоби для збиття.

23:32 - БпЛА в напрямку Чугуєва, Харкова зі сходу.

23:34 - БпЛА в напрямку Кам'янського з північного сходу.

23:37 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.

23:41 - нові БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс - південний.

23:44 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Буялик, Березівка).

23:46 - БпЛА в напрямку Білої Церкви з південного сходу.

23:50 - БпЛА повз Обухів в напрямку Києва.

Оновлена інформація

23:59 - БпЛА в напрямку Києва, Черкас, Полтави.

00:05 - БпЛА з Черкащини та Кіровоградщини курсом на Вінниччину.

00:13 - ракета на Миколаївщині в південно-західному напрямку.

Оновлена інформація

00:19 - ракета продовжує рух по межі Миколаївщини і Кіровоградщини в південно-західному напрямку.

00:21 - БпЛА курсом на Білгород-Дністровський р-н Одещини з акваторії Чорного моря.

00:23 - ракети повз Новоукраїнку (Кіровоградщина) в північно-західному напрямку.

00:26 - вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

00:30 - ракети з Кіровоградщини курсом на Вінниччину.

00:31 - ракети на межі Херсонщини і Миколаївщини в північно-західному напрямку.

00:40 - ракета на північному сході Вінниччини в напрямку Житомирщини.

00:41 - ракета на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

00:42 - швидкісна ціль в напрямку Києва.

00:43 - ракета в напрямку Житомира.

00:45 - швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

00:45 - швидкісна ціль продовжує рух в напрямку Києва.

00:47 - КР на заході Кіровоградщини, курс - північно-західний.

00:54 - КР на Київ.

Оновлена інформація

00:48 - КР на півночі від Житомира в північно-східному напрямку.

00:51 - КР з Кіровоградщини курсом на Вінниччину та з Житомирщини курсом на Київщину.

Оновлена інформація

00:54 - КР на Київ.

00:56 - КР на Вишгород.

00:57 - балістика з Брянщини в південному напрямку.

00:58 - балістика в напрямку Києва.

01:00 - ще балістика в напрямку Києва.

01:01 - балістика на/повз Чернігів в південно-західному напрямку.

01:02 - КР в напрямку Житомира з південного сходу.

01:02 - повторна балістика на/повз Чернігів в південно-західному напрямку (вектор - Київ).

01:04 - КР змінили курс на Київщину.

01:10 - БпЛА на Вінниччині курсом на Ладижин, Теплик, Гайсин, Тростянець; БпЛА на Кіровоградщині біля н.п.Хмельове, мала Виска.

01:12 - КР курсом на Київ.

Оновлена інформація 

01:20 - повідомляється про:

  • БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину;
  •  БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
  • БпЛА на півдні Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Вінниччини, курс - північно-східний.

01:26 - Швидкісна ціль з Брянщини в напрямку на/повз Чернігів (вектор-Київ).

01:33 - Швидкісні цілі з Брянщини в напрямку Києва.

01:38 - Повітряні сили ЗСУ написали, що наразі м.Київ та Київщина перебувають під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА. Просимо залишатися в укриттях.

01:54 - БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Україну атакують мАндічи цукУрберги шАфіри чЯрнишови якась ************ із міністерства у ліжку із якимось облізлим дідом та інші зеленокольорові персонажі
13.11.2025 19:29
13.11.2025 19:29 Відповісти
А де ж дрони перехоплювачі від віслюка грьобанного......нема? Оце несподіванка....
13.11.2025 23:15
13.11.2025 23:15 Відповісти
зєля з міндічєм захищають нашу критичну структуру. всі на місцях. свириденко з єрмаком також. арахамія сере. бо страшно. стефанчук з ерупоою говорить.
13.11.2025 20:34
13.11.2025 20:34 Відповісти
Оця темрява і відключення без інтернету, одночасно з тривогою і прильотами як 7.40, яке переходить в 666. Путін - звір, а ці - тварюки, злодії і брехуни.
показати весь коментар
14.11.2025 00:32 Відповісти
@ Чи реально піснею "Батько наш Бандера" задавити систему навігації Х-47М2 "Кинжал" з комплексу РЕБ "Ліма": публікація - https://defence-ua.com/army_and_war/chi_realno_pisneju_batko_nash_bandera_zadaviti_sistemu_navigatsiji_h_47m2_kinzhal_z_kompleksu_reb_lima-20856.html тут.
показати весь коментар
13.11.2025 20:01 Відповісти
В х47 стоїть ІНС. Його РЄБ не задавить. Краще задавити пілота МІГ31 дома разом з родиною. Де наші ССО. Пора їм працювати по справжньому.
показати весь коментар
13.11.2025 20:31 Відповісти
Це ж дурня вже якась.
показати весь коментар
14.11.2025 04:43 Відповісти
Міндіч гарно ППОшить. На Тель-Авів жодної ракети не упало. Треба його в Київ експортувати. Поставити його станціонарний протиракетний розрахунок за адресою вулиця Дегтярівська, 13, Київ, Украина, 04050.
показати весь коментар
14.11.2025 08:53 Відповісти
Нафтовий термінал в новососі, кр.край горить
Непогано
показати весь коментар
14.11.2025 00:51 Відповісти
Потужно.
показати весь коментар
14.11.2025 01:40 Відповісти
Насправді хоч щось, цей термінал давно мав згоріти, багато нафти експортовано ним
Але звісно москва має бути знищена 🚀🚀🚀
показати весь коментар
14.11.2025 01:44 Відповісти
Начхати пуйлу на мацкву та мацквичей, а от нафта - це грошi пуйла
показати весь коментар
14.11.2025 02:00 Відповісти
Якщо 3 лями москалів втечуть з москви у страху - їх економіка рухне швидше ніж від клювання нпз. 2 роки довбання нпз скільки життів українців коштувало на фронті замість атак у москві?
показати весь коментар
14.11.2025 02:11 Відповісти
Кацап убий кацапа 😆
показати весь коментар
14.11.2025 02:12 Відповісти
_Здохни рашиський варвар,смерть фашиській росії.
показати весь коментар
14.11.2025 02:17 Відповісти
Коли вже це закінчиться! 21 століття, а варвари-андрофаги ніяк не нап'ються нашої крові!
показати весь коментар
14.11.2025 05:07 Відповісти
Коли українці будуть при владі
показати весь коментар
14.11.2025 05:18 Відповісти
 
 