Масована атака на Україну, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська ввечері 13 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.
Де зафіксовані ворожі БпЛА
17:40 - повідомляється про БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
17:42 - БпЛА на Чернігівщині в напрямку Березни зі сходу.
17:48 - ворожі безпілотники зафіксовані:
- на межі Херсонщини і Миколаївщини, курс - південний (вектор - Херсон);
- на Харківщині, в напрямку на/повз Златопіль з північного заходу.
17:55 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
18:37 - БпЛА по межі Херсонщини та Миколаївщини в південному напрямку.
19:05 - БпЛА повз на/повз Богодухів в південному напрямку.
Оновлена інформація
19:20 - БпЛА на північному заході від Миколаєва в північно-східному напрямку.
19:52 - БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
19:54 - БпЛА на північному заході Херсонщини, курс - Миколаївщина.
20:13 - БпЛА на південному сході Сумщини в напрямку на/повз н.п.Боромля/Тростянець.
Оновлена інформація
20:47 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
20:50 - пуски КАБ на Сумщину.
20:52 - БпЛА на сході Дніпропетровщини біля н.п.Межова, Петропавлівка, Шахтарське.
20:59 - БпЛА в напрямку на/повз Новгород-Сіверський з північного сходу.
21:00 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - південь Харківщини.
Оновлена інформація
21:20 - БпЛА з ТОТ на північ Херсонщини, курс - північний/північно-західний.
21:22 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
21:26 - пуски КАБ на Донеччину.
21:35 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
21:37 - група БпЛА в напрямку на/повз Нікополь з півдня.
21:38 - БпЛА на сході від Сум, курс - північно-західний.
21:44 - БпЛА з акваторії Чорно моря в напрямку м.Чорноморськ/Одеса.
21:55 - велика група БпЛА з півночі Херсонщини через Криворізький район Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
21:58 - група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району.
22:00 - нова група БпЛА на південний схід Дніпропетровщини з ТОТ Донеччини.
22:02 - пуски КАБ на Донеччину.
22:08 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
22:10 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кам'янського з південного заходу.
22:12 - БпЛА на Кіровоградщині в напрямку на/повз Олександрію/Знам'янку з півдня.
22:13 - БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
22:30 - нова група БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
22:47 - повідомляється про:
- БпЛА на Дніпропетровщині: на сході - в напрямку Павлограда з південного сходу; на заході - через нікопольський і Кам'янський райони на Кіровоградщину;
- БпЛА на північному сході Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину;
- БпЛА на Херсонщині, курс - західний(вектор - Снігурівка);
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північний/північно-західний.
22:50 - БпЛА на Черкащині на/повз Смілу з півдня.
22:53 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний та БпЛА в напрямку Мени, Корюківки, Куликівки.
23:02 - БпЛА на сході Запорізької області, курс - західний.
23:04 - БпЛА на Сумщині в напрямку Бурині, Білопілля.
23:06 - БпЛА в напрямку Черкас з південного заходу.
23:22 Повідомляється про:
- Нова група БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний;
- Нова група БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
- Група на Миколаївщині в напрямку н.п.Нова Одеса/Баштанка зі сходу;
- БпЛА на Кіровоградщині: - на сході, курс - західний, - в центрі, курс - північний (на Черкащину), - на півдні, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні та в центрі Черкащини, курс - північний (Київщина);
- БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс - західний (північ Дніпропетровщини та Полтавщина);
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний (Київщина, Полтавщина).
23:24 - ворожий БпЛА над м.Запоріжжя, ймовірно, розвідувальний. Залучено засоби для збиття.
23:32 - БпЛА в напрямку Чугуєва, Харкова зі сходу.
23:34 - БпЛА в напрямку Кам'янського з північного сходу.
23:37 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.
23:41 - нові БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс - південний.
23:44 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Буялик, Березівка).
23:46 - БпЛА в напрямку Білої Церкви з південного сходу.
23:50 - БпЛА повз Обухів в напрямку Києва.
Оновлена інформація
23:59 - БпЛА в напрямку Києва, Черкас, Полтави.
00:05 - БпЛА з Черкащини та Кіровоградщини курсом на Вінниччину.
00:13 - ракета на Миколаївщині в південно-західному напрямку.
Оновлена інформація
00:19 - ракета продовжує рух по межі Миколаївщини і Кіровоградщини в південно-західному напрямку.
00:21 - БпЛА курсом на Білгород-Дністровський р-н Одещини з акваторії Чорного моря.
00:23 - ракети повз Новоукраїнку (Кіровоградщина) в північно-західному напрямку.
00:26 - вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
00:30 - ракети з Кіровоградщини курсом на Вінниччину.
00:31 - ракети на межі Херсонщини і Миколаївщини в північно-західному напрямку.
00:40 - ракета на північному сході Вінниччини в напрямку Житомирщини.
00:41 - ракета на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
00:42 - швидкісна ціль в напрямку Києва.
00:43 - ракета в напрямку Житомира.
00:45 - швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
00:45 - швидкісна ціль продовжує рух в напрямку Києва.
00:47 - КР на заході Кіровоградщини, курс - північно-західний.
00:54 - КР на Київ.
Оновлена інформація
00:48 - КР на півночі від Житомира в північно-східному напрямку.
00:51 - КР з Кіровоградщини курсом на Вінниччину та з Житомирщини курсом на Київщину.
Оновлена інформація
00:54 - КР на Київ.
00:56 - КР на Вишгород.
00:57 - балістика з Брянщини в південному напрямку.
00:58 - балістика в напрямку Києва.
01:00 - ще балістика в напрямку Києва.
01:01 - балістика на/повз Чернігів в південно-західному напрямку.
01:02 - КР в напрямку Житомира з південного сходу.
01:02 - повторна балістика на/повз Чернігів в південно-західному напрямку (вектор - Київ).
01:04 - КР змінили курс на Київщину.
01:10 - БпЛА на Вінниччині курсом на Ладижин, Теплик, Гайсин, Тростянець; БпЛА на Кіровоградщині біля н.п.Хмельове, мала Виска.
01:12 - КР курсом на Київ.
Оновлена інформація
01:20 - повідомляється про:
- БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- БпЛА на півдні Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Вінниччини, курс - північно-східний.
01:26 - Швидкісна ціль з Брянщини в напрямку на/повз Чернігів (вектор-Київ).
01:33 - Швидкісні цілі з Брянщини в напрямку Києва.
01:38 - Повітряні сили ЗСУ написали, що наразі м.Київ та Київщина перебувають під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА. Просимо залишатися в укриттях.
01:54 - БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
