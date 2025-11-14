Масована атака на Україну, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська ввечері 13 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

Де зафіксовані ворожі БпЛА

17:40 - повідомляється про БпЛА в напрямку Одеси з півночі.

17:42 - БпЛА на Чернігівщині в напрямку Березни зі сходу.

17:48 - ворожі безпілотники зафіксовані:

на межі Херсонщини і Миколаївщини, курс - південний (вектор - Херсон);

на Харківщині, в напрямку на/повз Златопіль з північного заходу.

17:55 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

18:37 - БпЛА по межі Херсонщини та Миколаївщини в південному напрямку.

19:05 - БпЛА повз на/повз Богодухів в південному напрямку.

19:20 - БпЛА на північному заході від Миколаєва в північно-східному напрямку.

19:52 - БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

19:54 - БпЛА на північному заході Херсонщини, курс - Миколаївщина.

20:13 - БпЛА на південному сході Сумщини в напрямку на/повз н.п.Боромля/Тростянець.

20:47 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:50 - пуски КАБ на Сумщину.

20:52 - БпЛА на сході Дніпропетровщини біля н.п.Межова, Петропавлівка, Шахтарське.

20:59 - БпЛА в напрямку на/повз Новгород-Сіверський з північного сходу.

21:00 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - південь Харківщини.

21:20 - БпЛА з ТОТ на північ Херсонщини, курс - північний/північно-західний.

21:22 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

21:26 - пуски КАБ на Донеччину.

21:35 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

21:37 - група БпЛА в напрямку на/повз Нікополь з півдня.

21:38 - БпЛА на сході від Сум, курс - північно-західний.

21:44 - БпЛА з акваторії Чорно моря в напрямку м.Чорноморськ/Одеса.

21:55 - велика група БпЛА з півночі Херсонщини через Криворізький район Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

21:58 - група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району.

22:00 - нова група БпЛА на південний схід Дніпропетровщини з ТОТ Донеччини.

22:02 - пуски КАБ на Донеччину.

22:08 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

22:10 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кам'янського з південного заходу.

22:12 - БпЛА на Кіровоградщині в напрямку на/повз Олександрію/Знам'янку з півдня.

22:13 - БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

22:30 - нова група БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

22:47 - повідомляється про:

БпЛА на Дніпропетровщині: на сході - в напрямку Павлограда з південного сходу; на заході - через нікопольський і Кам'янський райони на Кіровоградщину;

БпЛА на північному сході Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину;

БпЛА на Херсонщині, курс - західний(вектор - Снігурівка);

БпЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північний/північно-західний.

22:50 - БпЛА на Черкащині на/повз Смілу з півдня.

22:53 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний та БпЛА в напрямку Мени, Корюківки, Куликівки.

23:02 - БпЛА на сході Запорізької області, курс - західний.

23:04 - БпЛА на Сумщині в напрямку Бурині, Білопілля.

23:06 - БпЛА в напрямку Черкас з південного заходу.

23:22 Повідомляється про:

Нова група БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний;

Нова група БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;

Група на Миколаївщині в напрямку н.п.Нова Одеса/Баштанка зі сходу;

БпЛА на Кіровоградщині: - на сході, курс - західний, - в центрі, курс - північний (на Черкащину), - на півдні, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні та в центрі Черкащини, курс - північний (Київщина);

БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс - західний (північ Дніпропетровщини та Полтавщина);

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний (Київщина, Полтавщина).

23:24 - ворожий БпЛА над м.Запоріжжя, ймовірно, розвідувальний. Залучено засоби для збиття.

23:32 - БпЛА в напрямку Чугуєва, Харкова зі сходу.

23:34 - БпЛА в напрямку Кам'янського з північного сходу.

23:37 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.

23:41 - нові БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс - південний.

23:44 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Буялик, Березівка).

23:46 - БпЛА в напрямку Білої Церкви з південного сходу.

23:50 - БпЛА повз Обухів в напрямку Києва.

23:59 - БпЛА в напрямку Києва, Черкас, Полтави.

00:05 - БпЛА з Черкащини та Кіровоградщини курсом на Вінниччину.

00:13 - ракета на Миколаївщині в південно-західному напрямку.

00:19 - ракета продовжує рух по межі Миколаївщини і Кіровоградщини в південно-західному напрямку.

00:21 - БпЛА курсом на Білгород-Дністровський р-н Одещини з акваторії Чорного моря.

00:23 - ракети повз Новоукраїнку (Кіровоградщина) в північно-західному напрямку.

00:26 - вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

00:30 - ракети з Кіровоградщини курсом на Вінниччину.

00:31 - ракети на межі Херсонщини і Миколаївщини в північно-західному напрямку.

00:40 - ракета на північному сході Вінниччини в напрямку Житомирщини.

00:41 - ракета на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

00:42 - швидкісна ціль в напрямку Києва.

00:43 - ракета в напрямку Житомира.

00:45 - швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

00:45 - швидкісна ціль продовжує рух в напрямку Києва.

00:47 - КР на заході Кіровоградщини, курс - північно-західний.

00:54 - КР на Київ.

00:48 - КР на півночі від Житомира в північно-східному напрямку.

00:51 - КР з Кіровоградщини курсом на Вінниччину та з Житомирщини курсом на Київщину.

00:56 - КР на Вишгород.

00:57 - балістика з Брянщини в південному напрямку.

00:58 - балістика в напрямку Києва.

01:00 - ще балістика в напрямку Києва.

01:01 - балістика на/повз Чернігів в південно-західному напрямку.

01:02 - КР в напрямку Житомира з південного сходу.

01:02 - повторна балістика на/повз Чернігів в південно-західному напрямку (вектор - Київ).

01:04 - КР змінили курс на Київщину.

01:10 - БпЛА на Вінниччині курсом на Ладижин, Теплик, Гайсин, Тростянець; БпЛА на Кіровоградщині біля н.п.Хмельове, мала Виска.

01:12 - КР курсом на Київ.

01:20 - повідомляється про:

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

БпЛА на півдні Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на сході Вінниччини, курс - північно-східний.

01:26 - Швидкісна ціль з Брянщини в напрямку на/повз Чернігів (вектор-Київ).

01:33 - Швидкісні цілі з Брянщини в напрямку Києва.

01:38 - Повітряні сили ЗСУ написали, що наразі м.Київ та Київщина перебувають під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА. Просимо залишатися в укриттях.

01:54 - БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.

