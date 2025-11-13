За три роки після деокупації Херсонщини внаслідок російських обстрілів загинули 976 людей, - ОВА

За три роки після деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських обстрілів загинуло 976 людей, серед яких 16 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постійні обстріли

За словами Прокудіна, головною проблемою регіону залишаються постійні обстріли:

"Основний виклик, який взагалі стоїть перед регіоном, – це безперервні російські обстріли. Жодного дня не було без цього, кожен день є потерпілі, загиблі", — зазначив начальник ОВА.

Також він додав, що за ці три роки свободи окупаційні війська випустили понад 630 тисяч снарядів по деокупованій Херсонщині.

Внаслідок цього 976 людей загинули, ще 6112 осіб, серед яких 188 дітей, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також читайте: Атаки РФ на Херсонщину: четверо поранених, пошкоджено будинки й автівки

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого розглянуть питання щодо функціонування прифронтових міст.

Напередодні він побував у Херсоні з нагоди третьої річниці деокупації міста, де відзначив державними нагородами військових і цивільних.

Раніше ми писали:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снаряд влучає у човен із окупантами на Херсонщині. ВIДЕО