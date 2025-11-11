Зеленський анонсував спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

У п’ятницю, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого розглянуть питання щодо функціонування прифронтових міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму зверненні.

"У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст", - розповів він під час свого візиту у Херсон.

Він також уточнив, що сьогодні є рішення по енергетиці та обладнанню для Херсону.

Що передувало?

Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсону з нагоди третьої річниці деокупації міста.

