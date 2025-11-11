УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22018 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
1 283 17

Зеленський анонсував спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Наслідки атаки РФ на Херсон
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

У п’ятницю, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого розглянуть питання щодо функціонування прифронтових міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму зверненні.

"У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст", - розповів він під час свого візиту у Херсон.

Він також уточнив, що сьогодні є рішення по енергетиці та обладнанню для Херсону.

Що передувало?

Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсону з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Дивіться: Окупанти вкрили вогнем Корабельний район Херсону: відомо про двох постраждалих. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) Херсон (3857) Ставка (192) Херсонська область (6674) Херсонський район (884)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Щодо корупції на обороних спорудах, на закупівля озброєнь, на електроенергії - нічого не буде.
показати весь коментар
11.11.2025 14:45 Відповісти
+9
Забиває єфір своїми потужностями, які нічого окрім горя не приносять
показати весь коментар
11.11.2025 14:53 Відповісти
+8
Ставка.фламинги по две штуки в день. Дуже потужно. Шашлыки на 1 мая.не Мешайте делать бизнес. Я не боюсь Трампа. Розовый мундир Наполеона. И 4 года война..а в это время миндич 100 млн в глотку еле запихнул. А для гоев война .песдец.
показати весь коментар
11.11.2025 14:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заслушает доклады и выдаст поручения. К Буданге не ходи).
показати весь коментар
11.11.2025 14:40 Відповісти
Щодо корупції на обороних спорудах, на закупівля озброєнь, на електроенергії - нічого не буде.
показати весь коментар
11.11.2025 14:45 Відповісти
А що, з цим проблеми? 🤔 Кеш у валізах заносять кому треба, хто спалився - успішно виїжджає...
показати весь коментар
11.11.2025 15:54 Відповісти
Ставка.фламинги по две штуки в день. Дуже потужно. Шашлыки на 1 мая.не Мешайте делать бизнес. Я не боюсь Трампа. Розовый мундир Наполеона. И 4 года война..а в это время миндич 100 млн в глотку еле запихнул. А для гоев война .песдец.
показати весь коментар
11.11.2025 14:46 Відповісти
Знову говорільня, як все епічно просрати. Треба було раніше думати. Тепер допоможе хіба надпотужна зброя, якої ***** не надбав
показати весь коментар
11.11.2025 14:46 Відповісти
🤣
показати весь коментар
11.11.2025 14:50 Відповісти
а по міндічах спеціальна ставка коли буде? чи ета другоє?
показати весь коментар
11.11.2025 14:51 Відповісти
Питання:
- як спалилися;
- кого зіл'ємо?
вже розглядали?
показати весь коментар
11.11.2025 14:52 Відповісти
Забиває єфір своїми потужностями, які нічого окрім горя не приносять
показати весь коментар
11.11.2025 14:53 Відповісти
А чому операцію по міндічу енд К назвали "Мідас"? Можливо в честь самого "найвеличнішого з найвеличніших" - за що тільки візьметься, то зразу об'єкт його уваги перетворюється на гівно, на відміну від автентичного Мідаса, в которого все до чого він торкався перетворювалося на золото.
показати весь коментар
11.11.2025 15:10 Відповісти
анан сувал що що який раз сьогодні все в нього потужно то там то тут гарно набу йому вставили фітіль як ошпарений літає гундосіки обіцянки все як у мідаса потім перетворюєтьсяч на щос пусте або густе
показати весь коментар
11.11.2025 15:23 Відповісти
Він ще й досі продовжує видавати із себе "крутого перця ", від якого щось залежить в ході війни. Від нього тільки залежить збагачення друзів, та їх приховування..
показати весь коментар
11.11.2025 15:28 Відповісти
І що? Будуть якісь зміни? Ввечері на відосіку в лохомарафоні щось "потужно" висерк! 🤬
показати весь коментар
11.11.2025 15:28 Відповісти
пора уже анонсувати спеціальну Ставку щодо уходу уряду у відСтавку!!!
показати весь коментар
11.11.2025 15:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 15:30 Відповісти
це знов квіти садити і дороги для рашистських танків ?
показати весь коментар
11.11.2025 16:57 Відповісти
 
 