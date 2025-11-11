РУС
Зеленский анонсировал специальную Ставку по прифронтовым городам

Последствия атаки РФ на Херсон
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

В пятницу, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрят вопросы функционирования прифронтовых городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем обращении.

"В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам", - рассказал он во время своего визита в Херсон.

Он также уточнил, что сегодня есть решение по энергетике и оборудованию для Херсона.

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: известно о двух пострадавших. ВИДЕО

+10
Щодо корупції на обороних спорудах, на закупівля озброєнь, на електроенергії - нічого не буде.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:45 Ответить
+8
Ставка.фламинги по две штуки в день. Дуже потужно. Шашлыки на 1 мая.не Мешайте делать бизнес. Я не боюсь Трампа. Розовый мундир Наполеона. И 4 года война..а в это время миндич 100 млн в глотку еле запихнул. А для гоев война .песдец.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:46 Ответить
+8
Забиває єфір своїми потужностями, які нічого окрім горя не приносять
показать весь комментарий
11.11.2025 14:53 Ответить
Заслушает доклады и выдаст поручения. К Буданге не ходи).
показать весь комментарий
11.11.2025 14:40 Ответить
Щодо корупції на обороних спорудах, на закупівля озброєнь, на електроенергії - нічого не буде.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:45 Ответить
А що, з цим проблеми? 🤔 Кеш у валізах заносять кому треба, хто спалився - успішно виїжджає...
показать весь комментарий
11.11.2025 15:54 Ответить
Ставка.фламинги по две штуки в день. Дуже потужно. Шашлыки на 1 мая.не Мешайте делать бизнес. Я не боюсь Трампа. Розовый мундир Наполеона. И 4 года война..а в это время миндич 100 млн в глотку еле запихнул. А для гоев война .песдец.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:46 Ответить
Знову говорільня, як все епічно просрати. Треба було раніше думати. Тепер допоможе хіба надпотужна зброя, якої ***** не надбав
показать весь комментарий
11.11.2025 14:46 Ответить
🤣
показать весь комментарий
11.11.2025 14:50 Ответить
а по міндічах спеціальна ставка коли буде? чи ета другоє?
показать весь комментарий
11.11.2025 14:51 Ответить
Питання:
- як спалилися;
- кого зіл'ємо?
вже розглядали?
показать весь комментарий
11.11.2025 14:52 Ответить
Забиває єфір своїми потужностями, які нічого окрім горя не приносять
показать весь комментарий
11.11.2025 14:53 Ответить
А чому операцію по міндічу енд К назвали "Мідас"? Можливо в честь самого "найвеличнішого з найвеличніших" - за що тільки візьметься, то зразу об'єкт його уваги перетворюється на гівно, на відміну від автентичного Мідаса, в которого все до чого він торкався перетворювалося на золото.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:10 Ответить
анан сувал що що який раз сьогодні все в нього потужно то там то тут гарно набу йому вставили фітіль як ошпарений літає гундосіки обіцянки все як у мідаса потім перетворюєтьсяч на щос пусте або густе
показать весь комментарий
11.11.2025 15:23 Ответить
Він ще й досі продовжує видавати із себе "крутого перця ", від якого щось залежить в ході війни. Від нього тільки залежить збагачення друзів, та їх приховування..
показать весь комментарий
11.11.2025 15:28 Ответить
І що? Будуть якісь зміни? Ввечері на відосіку в лохомарафоні щось "потужно" висерк! 🤬
показать весь комментарий
11.11.2025 15:28 Ответить
пора уже анонсувати спеціальну Ставку щодо уходу уряду у відСтавку!!!
показать весь комментарий
11.11.2025 15:28 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 15:30 Ответить
 
 