Зеленский анонсировал специальную Ставку по прифронтовым городам
В пятницу, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрят вопросы функционирования прифронтовых городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем обращении.
"В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам", - рассказал он во время своего визита в Херсон.
Он также уточнил, что сегодня есть решение по энергетике и оборудованию для Херсона.
Что предшествовало?
Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.
