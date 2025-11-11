Зеленский анонсировал специальную Ставку по прифронтовым городам

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

В пятницу, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрят вопросы функционирования прифронтовых городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем обращении.

"В пятницу я проведу специальную Ставку по прифронтовым городам", - рассказал он во время своего визита в Херсон.

Он также уточнил, что сегодня есть решение по энергетике и оборудованию для Херсона.

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: известно о двух пострадавших. ВИДЕО