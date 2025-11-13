За три года после деоккупации Херсонщины вследствие российских обстрелов погибли 976 человек, - ОВА

За три года после деоккупации правобережья Херсонщины вследствие российских обстрелов погибло 976 человек, среди которых 16 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеефире рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Постоянные обстрелы

По словам Прокудина, главной проблемой региона остаются постоянные обстрелы:

"Основной вызов, который вообще стоит перед регионом, – это непрерывные российские обстрелы. Не было ни одного дня без этого, каждый день есть пострадавшие, погибшие", – отметил начальник ОВА.

Также он добавил, что за эти три года свободы оккупационные войска выпустили более 630 тысяч снарядов по деоккупированной Херсонщине.

Вследствие обстрелов 976 человек погибли, еще 6112 человек, среди которых 188 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в пятницу, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрят вопросы функционирования прифронтовых городов.

Накануне он побывал в Херсоне по случаю третьей годовщины деоккупации города, где отметил государственными наградами военных и гражданских.

