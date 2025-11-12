РУС
Погибшему фермеру из Херсонщины Гордиенко посмертно присвоено звание Героя Украины, - указ президента

Херсонский фермер Александр Гордиенко

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с награждением орденом "Золота Зірка" фермеру из Херсонской области Александру Гордиенко, который самостоятельно разминировал поля и сбивал российские дроны.

Об этом сообщает сайт Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Александр Гордиенко имел более 30-летний опыт работы в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял общественную организацию "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области".

Что предшествовало?

https://www.president.gov.ua/documents/8362025-57077 повідомляє сайт Офіса президента

бо виконуючий обов'язки, десь обриганий та обісраний гундосий зе!скоморох, валяється вгашеним!
показать весь комментарий
12.11.2025 12:31 Ответить
На що здатний гундосий то нагороджувати посмертно .
показать весь комментарий
12.11.2025 12:35 Ответить
Одуплился крысеныш.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:03 Ответить
Скільб таких героїв було, як би українцями дозволили володіти зброєю (закон про легальний обіг зброї та ***********), скільки б злочинців було б знищено?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:08 Ответить
Герою Слава!
показать весь комментарий
12.11.2025 13:38 Ответить
Саме такі як фермер Гордієнко повинні бути символами Української нації - а не бандюки з банди Єрмака-Зеленського-Міндіча-Татарова.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:46 Ответить
 
 