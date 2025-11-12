Погибшему фермеру из Херсонщины Гордиенко посмертно присвоено звание Героя Украины, - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с награждением орденом "Золота Зірка" фермеру из Херсонской области Александру Гордиенко, который самостоятельно разминировал поля и сбивал российские дроны.
Об этом сообщает сайт Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
Александр Гордиенко имел более 30-летний опыт работы в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял общественную организацию "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области".
Что предшествовало?
- 5 сентября россияне ударили дроном по автомобилю фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.
- 7 октября Верховная Рада не поддержала представление запроса президенту о присвоении звания Героя Украины погибшему херсонскому фермеру Александру Гордиенко.
бо виконуючий обов'язки, десь обриганий та обісраний гундосий зе!скоморох, валяється вгашеним!