Погибшему фермеру из Херсонщины Гордиенко посмертно присвоено звание Героя Украины, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с награждением орденом "Золота Зірка" фермеру из Херсонской области Александру Гордиенко, который самостоятельно разминировал поля и сбивал российские дроны.

Александр Гордиенко имел более 30-летний опыт работы в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял общественную организацию "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области".

Что предшествовало?

5 сентября россияне ударили дроном по автомобилю фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.

7 октября Верховная Рада не поддержала представление запроса президенту о присвоении звания Героя Украины погибшему херсонскому фермеру Александру Гордиенко.

