РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9671 посетитель онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины
2 119 7

От удара вражеского дрона погиб председатель Ассоциации фермеров Херсонщины Александр Гордиенко. ФОТО

Сегодня утром россияне ударили дроном по машине фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В Херсонской области погиб фермер Александр Гордиенко
Александр Гордиенко

Также читайте: Россияне убили жителя Качкаровки, утром ранили жителя Змиевки на Херсонщине

"Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, на которой он работал в поле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Александр Дмитриевич имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную Ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины.

Трудно принять эту потерю. Мои искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра Гордиенко. Херсонская область потеряла человека с большой душой", - добавил Прокудин.

Автор: 

обстрел (29353) Херсонская область (5178)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж він з рушниці дрон збив рашитський.
Мої співчуття близьким і рідним, і звичайно країні вцілому.
Сміливий був чоловік і працьовитий. Такий, на яких тримається вся країна.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:32 Ответить
Кляті рашистські виродки. А тим часом Україна дозволяє рашистам збирати врожай на окупованих територіях і вивозити його за кордон через Бердянські і Маріупольські порти. І щось мені підказує що в нашій владі хтось кришує рашистів і отримує за це відкати
показать весь комментарий
05.09.2025 11:47 Ответить
маючи стільки землі та статків - він чомуь до ЗСУ не пішов
показать весь комментарий
05.09.2025 11:49 Ответить
А журналюгам потрібно заборонити знімати сюжети про патріотів чи важливі об'єкти. Особливо в прифронтових територіях. Це для рашистів як червона ганчірка, тому що їх коробить все чим Україна пишається.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:50 Ответить
Загиблий внаслідок ранкової дронової атаки РФ на Херсонщині - фермер Олександр Гордієнко. Під удар потрапила автівка, в якій він працював у полі, повідомив керівник ОВА Прокудін. Олександр Гордієнко був власником фермерського господарства та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. У серпні він став героєм журналістського матеріалуhttps://suspilne.media/1093068-fermeri-z-rusnicami-ta-kombajni-z-rebami-ak-hersonski-agrarii-pracuut-pid-atakami-rosijskih-droniv/ "Фермери з рушницями та комбайни з РЕБами. Як херсонські аграрії працюють під атаками російських дронів".
Ось до чого призводять публікації, знищують найкращих.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:53 Ответить
це тактика фашистів полювати на відомих особистостей, щоб зламати дух спротиву інших.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:58 Ответить
Якась клята паскуда здала координати цього фермера терористам
кацапії 100%😡
Вічна памʼять Людині з великоі літері 😪😪😪
показать весь комментарий
05.09.2025 12:37 Ответить
 
 