От удара вражеского дрона погиб председатель Ассоциации фермеров Херсонщины Александр Гордиенко. ФОТО
Сегодня утром россияне ударили дроном по машине фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, на которой он работал в поле", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Александр Дмитриевич имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную Ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.
"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины.
Трудно принять эту потерю. Мои искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра Гордиенко. Херсонская область потеряла человека с большой душой", - добавил Прокудин.
Мої співчуття близьким і рідним, і звичайно країні вцілому.
Сміливий був чоловік і працьовитий. Такий, на яких тримається вся країна.
Ось до чого призводять публікації, знищують найкращих.
кацапії 100%😡
Вічна памʼять Людині з великоі літері 😪😪😪