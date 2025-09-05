От удара вражеского дрона погиб председатель Ассоциации фермеров Херсонщины Александр Гордиенко. ФОТО

Сегодня утром россияне ударили дроном по машине фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Александр Гордиенко

"Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, на которой он работал в поле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Александр Дмитриевич имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную Ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины.

Трудно принять эту потерю. Мои искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра Гордиенко. Херсонская область потеряла человека с большой душой", - добавил Прокудин.