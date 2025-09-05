Від удару ворожого дрона загинув голова асоціації фермерів Херсонщини Олександр Гордієнко. ФОТО

Сьогодні вранці росіяни вдарили дроном по автівці фермера Олександра Гордієнка під час роботи в полі, чоловік загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Олександр Гордієнко

"Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини.

Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею", - додав Прокудін.