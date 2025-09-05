УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9756 відвідувачів онлайн
Новини Фото обстріли Херсонщини
2 134 7

Від удару ворожого дрона загинув голова асоціації фермерів Херсонщини Олександр Гордієнко. ФОТО

Сьогодні вранці росіяни вдарили дроном по автівці фермера Олександра Гордієнка під час роботи в полі, чоловік загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

на Херсонщині загинув фермер Олександр Гордієнко
Олександр Гордієнко

Також читайте: Росіяни вбили жителя Качкарівки, вранці поранили мешканця Зміївки на Херсонщині

"Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини.

Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею", - додав Прокудін.

Автор: 

обстріл (30687) Херсонська область (6177)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж він з рушниці дрон збив рашитський.
Мої співчуття близьким і рідним, і звичайно країні вцілому.
Сміливий був чоловік і працьовитий. Такий, на яких тримається вся країна.
показати весь коментар
05.09.2025 11:32 Відповісти
Кляті рашистські виродки. А тим часом Україна дозволяє рашистам збирати врожай на окупованих територіях і вивозити його за кордон через Бердянські і Маріупольські порти. І щось мені підказує що в нашій владі хтось кришує рашистів і отримує за це відкати
показати весь коментар
05.09.2025 11:47 Відповісти
маючи стільки землі та статків - він чомуь до ЗСУ не пішов
показати весь коментар
05.09.2025 11:49 Відповісти
А журналюгам потрібно заборонити знімати сюжети про патріотів чи важливі об'єкти. Особливо в прифронтових територіях. Це для рашистів як червона ганчірка, тому що їх коробить все чим Україна пишається.
показати весь коментар
05.09.2025 11:50 Відповісти
Загиблий внаслідок ранкової дронової атаки РФ на Херсонщині - фермер Олександр Гордієнко. Під удар потрапила автівка, в якій він працював у полі, повідомив керівник ОВА Прокудін. Олександр Гордієнко був власником фермерського господарства та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. У серпні він став героєм журналістського матеріалуhttps://suspilne.media/1093068-fermeri-z-rusnicami-ta-kombajni-z-rebami-ak-hersonski-agrarii-pracuut-pid-atakami-rosijskih-droniv/ "Фермери з рушницями та комбайни з РЕБами. Як херсонські аграрії працюють під атаками російських дронів".
Ось до чого призводять публікації, знищують найкращих.
показати весь коментар
05.09.2025 11:53 Відповісти
це тактика фашистів полювати на відомих особистостей, щоб зламати дух спротиву інших.
показати весь коментар
05.09.2025 11:58 Відповісти
Якась клята паскуда здала координати цього фермера терористам
кацапії 100%😡
Вічна памʼять Людині з великоі літері 😪😪😪
показати весь коментар
05.09.2025 12:37 Відповісти
 
 