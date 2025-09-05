Росіяни вбили жителя Качкарівки, вранці поранили мешканця Зміївки на Херсонщині
Учора, 4 вересня, російські війська атакували Качкарівку, а сьогодні вранці вдарили по Зміївці на Херсонщині, унаслідок чого є загиблий та поранена.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, учора внаслідок атаки російського дрона загинув житель Качкарівки.
Орієнтовно о 12:30 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного чоловіка, через що він дістав смертельні травми.
Сьогодні російські військові атакували з дрона жителя Зміївки Бериславської громади.
51-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Постраждалий перебуває в лікарні. Його стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.
