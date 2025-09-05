Росіяни вбили жителя Качкарівки, вранці поранили мешканця Зміївки на Херсонщині

Учора, 4 вересня, російські війська атакували Качкарівку, а сьогодні вранці вдарили по Зміївці на Херсонщині, унаслідок чого є загиблий та поранена.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, учора внаслідок атаки російського дрона загинув житель Качкарівки.

Орієнтовно о 12:30 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного чоловіка, через що він дістав смертельні травми.

Сьогодні російські військові атакували з дрона жителя Зміївки Бериславської громади.

51-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Постраждалий перебуває в лікарні. Його стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.