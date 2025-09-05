Россияне убили жителя Качкаровки, утром ранили жителя Змиевки на Херсонщине

Вчера, 4 сентября, российские войска атаковали Качкаровку, а сегодня утром ударили по Змиевке на Херсонщине, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера в результате атаки российского дрона погиб житель Качкаровки.

Ориентировочно в 12:30 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 55-летнего мужчину, из-за чего он получил смертельные травмы.

Сегодня российские военные атаковали с дрона жителя Змиевки Бериславской громады.

51-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавший находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.