Загиблому фермеру з Херсонщини Гордієнку присвоєно звання Героя України (посмертно), - указ президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка" (посмертно) фермеру із Херсонщини Олександру Гордієнку, який самостійно розміновував поля та збивав російські дрони.

Про це повідомляє сайт Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював громадську організацію "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області".

Що передувало?

5 вересня росіяни вдарили дроном по автівці фермера Олександра Гордієнка під час роботи в полі, чоловік загинув.

7 жовтня Верховна Рада не підтримала подання запиту до президента про присвоєння звання Героя України загиблому херсонському фермеру Олександру Гордієнку.

