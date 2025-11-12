УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13966 відвідувачів онлайн
Новини Присвоєння звання Герой України
2 652 6

Загиблому фермеру з Херсонщини Гордієнку присвоєно звання Героя України (посмертно), - указ президента

Херсонський фермер Олександр Гордієнко

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка" (посмертно) фермеру із Херсонщини Олександру Гордієнку, який самостійно розміновував поля та збивав російські дрони.

Про це повідомляє сайт Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював громадську організацію "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щомісячні виплати сім’ям загиблих Героїв України зростуть з 1 до 1,5 мінімальної зарплати: Рада ухвалила закон

Автор: 

Герой України (375) фермер (534) Херсонська область (6676)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.president.gov.ua/documents/8362025-57077 повідомляє сайт Офіса президента

бо виконуючий обов'язки, десь обриганий та обісраний гундосий зе!скоморох, валяється вгашеним!
показати весь коментар
12.11.2025 12:31 Відповісти
На що здатний гундосий то нагороджувати посмертно .
показати весь коментар
12.11.2025 12:35 Відповісти
Одуплился крысеныш.
показати весь коментар
12.11.2025 13:03 Відповісти
Скільб таких героїв було, як би українцями дозволили володіти зброєю (закон про легальний обіг зброї та ***********), скільки б злочинців було б знищено?
показати весь коментар
12.11.2025 13:08 Відповісти
Герою Слава!
показати весь коментар
12.11.2025 13:38 Відповісти
Саме такі як фермер Гордієнко повинні бути символами Української нації - а не бандюки з банди Єрмака-Зеленського-Міндіча-Татарова.
показати весь коментар
12.11.2025 13:46 Відповісти
 
 