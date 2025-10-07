УКР
Убитому херсонському фермеру Гордієнку хотіли присвоїти Героя України: у Раді не вистачило голосів

Херсонський фермер Олександр Гордієнко

Верховна Рада не підтримала подання запиту до президента про присвоєння звання Героя України загиблому херсонському фермеру Олександру Гордієнку.

Про це свідчить трансляція засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Рішення про звернення з депутатським запитом підтримали 222 народні депутати, тоді як мінімальна необхідна кількість голосів становить 226.

Олександр Гордієнко був відомий тим, що самотужки розмінував сотні гектарів полів та збивав дрони з рушниці. Він мав понад 30 років досвіду у сільському господарстві, очолював фермерське господарство "Гордієнко" та ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області".

Нагадаємо, 5 вересня росіяни вдарили дроном по автівці фермера Олександра Гордієнка під час роботи в полі, чоловік загинув.

ВР (15245) Герой України (352) Херсон (3651) фермер (461) Херсонська область (6274) Херсонський район (633)
"Не на часі..."
07.10.2025 15:21 Відповісти
Ну це ж не закон де можна ******** бабла,чи закон про підвищеня зп депутатам,де голосів вистачає завжди.
07.10.2025 15:27 Відповісти
Звання героя України зніцінено бездумними нагорожденями... Який із Литвина герой? Або із Яни Клочковой? Андрійка Шевченко? Ну ці хоч відоми люди, десь, колись чогось досягли. Але у переліку "Героїв" дуже багато осіб нагорожених за невідоми звітяги
07.10.2025 15:45 Відповісти
 
 