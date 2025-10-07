Убитому херсонскому фермеру Гордиенко хотели присвоить звание Героя Украины: в Раде не хватило голосов

Верховная Рада не поддержала представление запроса к президенту о присвоении звания Героя Украины погибшему херсонскому фермеру Александру Гордиенко.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

Решение об обращении с депутатским запросом поддержали 222 народных депутата, тогда как минимальное необходимое количество голосов составляет 226.

Александр Гордиенко был известен тем, что самостоятельно разминировал сотни гектаров полей и сбивал дроны из ружья. Он имел более 30 лет опыта в сельском хозяйстве, возглавлял фермерское хозяйство "Гордіенко" и ОО "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонщини".

Напомним, 5 сентября россияне ударили дроном по машине фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ