РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11149 посетителей онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины
715 2

Убитому херсонскому фермеру Гордиенко хотели присвоить звание Героя Украины: в Раде не хватило голосов

Херсонский фермер Александр Гордиенко

Верховная Рада не поддержала представление запроса к президенту о присвоении звания Героя Украины погибшему херсонскому фермеру Александру Гордиенко.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

Решение об обращении с депутатским запросом поддержали 222 народных депутата, тогда как минимальное необходимое количество голосов составляет 226.

Александр Гордиенко был известен тем, что самостоятельно разминировал сотни гектаров полей и сбивал дроны из ружья. Он имел более 30 лет опыта в сельском хозяйстве, возглавлял фермерское хозяйство "Гордіенко" и ОО "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонщини".

Напомним, 5 сентября россияне ударили дроном по машине фермера Александра Гордиенко во время работы в поле, мужчина погиб.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29433) Герой Украины (494) Херсон (3103) фермер (191) Херсонская область (5280) Херсонский район (623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Не на часі..."
показать весь комментарий
07.10.2025 15:21 Ответить
Ну це ж не закон де можна ******** бабла,чи закон про підвищеня зп депутатам,де голосів вистачає завжди.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:27 Ответить
 
 