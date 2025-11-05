Щомісячні виплати сім’ям загиблих Героїв України зростуть з 1 до 1,5 мінімальної зарплати: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст законопроєкту.

З 1 січня 2026 року розмір виплати зросте з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Якщо виплату отримують кілька членів родини, кошти розподілятимуться між ними порівну.

Виплата за загиблого військовослужбовця 

Нагадаємо, що родина загиблого під час повномасштабної війни військовослужбовця має право на одноразову грошову допомогу від держави. Її розмір становить 15 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони виплачують одразу, а решту - поступово протягом 80 місяців.

Ого. Це виходить 12*1,5+3 цілих 21 мільйон. Чи хитрі 450 інвалідів хочуть ті ж самі 15 мільйонів пошвидше виплатити? Все одно багато. Будь у мене 9 життів, я би вже 8 разів помер. На жаль я не котик. А був би кішкою - то три рази би народив і вісім раз помер.
05.11.2025 14:33 Відповісти
Підораси - вони такі підораси((
Військовому онкоінваліду впала КОМПЕНСАЦІЯ від пенісного фонду 184 грн.
А **** ПОСТАНОВОЮ КуколдМіну №1 від січня цього року ЩОМІСЯЧНО забрали від 3 до 5 ТИСЯЧ!! у подібної категорії пенсіонерів!!
Так от - щоб "компесувати" - нам потрібно 200+ років.
Отака турбота(((
Те саме з загиблими.
Багато хто й з родичів НЕ доживе поки гнидовлада разом з верховною зрадою виконають свої зобов'язання.
05.11.2025 14:40 Відповісти
Смысл раздавать 15 миллионов неизвестно кому неизвестно за что? Если есть такие деньги, их нужно тратить на зарплаты тем кто воюет и на обеспечение раненых.А семьям погибших социальные гарантии и льготы, зачем им 15 миллионов? Великі гроші дурні, всі знають.
05.11.2025 14:55 Відповісти
На папері можна й по 150 млн наобіцяти.
А потім або шах або ішак...
05.11.2025 15:08 Відповісти
Во всех развитых странах родственникам погибших платятся большие суммы (точнее, в несколько крат большие суммы), помимо социальных гарантий. Так что это мировая практика.
Другой вопрос, что если растянуть 13 миллионов гривен на 80 месяцев, то эти выплаты просто обесценятся инфляцией.
05.11.2025 18:20 Відповісти
Невідомо хто це ти, якесь чмо під американським прапорцем, а гроші виплачують родинам загиблих військових які пішли боронити країну під назвою Україна і загинули, пішли назавжди від своїх метрів, дітей, родин. Сидить лайно ще щось белькоче кому і що виплачувати.
05.11.2025 21:00 Відповісти
 
 