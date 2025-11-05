Щомісячні виплати сім’ям загиблих Героїв України зростуть з 1 до 1,5 мінімальної зарплати: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст законопроєкту.
З 1 січня 2026 року розмір виплати зросте з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Якщо виплату отримують кілька членів родини, кошти розподілятимуться між ними порівну.
Виплата за загиблого військовослужбовця
Нагадаємо, що родина загиблого під час повномасштабної війни військовослужбовця має право на одноразову грошову допомогу від держави. Її розмір становить 15 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони виплачують одразу, а решту - поступово протягом 80 місяців.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військовому онкоінваліду впала КОМПЕНСАЦІЯ від пенісного фонду 184 грн.
А **** ПОСТАНОВОЮ КуколдМіну №1 від січня цього року ЩОМІСЯЧНО забрали від 3 до 5 ТИСЯЧ!! у подібної категорії пенсіонерів!!
Так от - щоб "компесувати" - нам потрібно 200+ років.
Отака турбота(((
Те саме з загиблими.
Багато хто й з родичів НЕ доживе поки гнидовлада разом з верховною зрадою виконають свої зобов'язання.
А потім або шах або ішак...
Другой вопрос, что если растянуть 13 миллионов гривен на 80 месяцев, то эти выплаты просто обесценятся инфляцией.