Щомісячні виплати сім’ям загиблих Героїв України зростуть з 1 до 1,5 мінімальної зарплати: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст законопроєкту.

З 1 січня 2026 року розмір виплати зросте з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Якщо виплату отримують кілька членів родини, кошти розподілятимуться між ними порівну.

Виплата за загиблого військовослужбовця

Нагадаємо, що родина загиблого під час повномасштабної війни військовослужбовця має право на одноразову грошову допомогу від держави. Її розмір становить 15 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони виплачують одразу, а решту - поступово протягом 80 місяців.

