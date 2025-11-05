Ежемесячные выплаты семьям погибших Героев Украины вырастут с 1 до 1,5 минимальной зарплаты: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение ежемесячных выплат семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст законопроекта.
С 1 января 2026 года размер выплаты вырастет с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.
Если выплату получают несколько членов семьи, средства будут распределяться между ними поровну.
Выплата за погибшего военнослужащего
Напомним, что семья погибшего во время полномасштабной войны военнослужащего имеет право на единовременную денежную помощь от государства. Ее размер составляет 15 миллионов гривен, из которых 3 миллиона выплачивают сразу, а остальные - постепенно в течение 80 месяцев.
