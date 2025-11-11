Атаки РФ на Херсонщину: четверо раненых, повреждены дома и автомобили

В течение дня 11 ноября российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Как отмечается, армия РФ атаковала населенные пункты Херсонщины артиллерией и дронами.

Пострадавшие в результате российских ударов

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий российских обстрелов пострадали четыре человека.

Так, двое гражданских получили ранения в Херсоне и Дарьевке в результате атак с помощью БПЛА.

Еще двое - в Белозерке и Камышанах в результате артиллерийских обстрелов.

Сообщается, что повреждениям подверглись также частные дома и автотранспорт.

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.

В Херсоне Зеленский провел совещание по вопросам безопасности и социально-экономическим вопросам города и области.