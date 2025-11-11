РУС
Готовим решения, которые должны укрепить Херсон, - Зеленский

Зеленский прибыл в Херсон: город готовятся усилить

Президент Владимир Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время визита в город.

"Сегодня мы проведем здесь, в Херсоне, специальное совещание местных чиновников, ответственных за безопасность представителей, прежде всего представителей беспилотной составляющей наших сил обороны Украины. Представителей спецслужб. Мы готовим решения, которые должны укрепить Херсон", - рассказал он.

Также президент поблагодарил всех, кто защищает жизнь, а также учителей, детей и врачей города.

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: известно о двух пострадавших. ВИДЕО

Щось мені це не дуже подобається
11.11.2025 13:54 Ответить
11.11.2025 13:56 Ответить
З такими рішеннями завжди приходить попа, може годі тобі вже рішати, решала? Там земля в тебе й так горить а ти сцяти в очі збираєшся?
11.11.2025 13:55 Ответить
Щось мені це не дуже подобається
11.11.2025 13:54 Ответить
знов щось зламають,вкрадуть або здадуть ....
11.11.2025 13:58 Ответить
Рішення, ще тільки готується. Яке воно буде і як його будуть виконувати не відомо, але Зеленський про це вже повідомляє. Телятко ще в сраці, а він його вже ріже.
11.11.2025 14:03 Ответить
ага, звучить зловіщо
11.11.2025 14:19 Ответить
З такими рішеннями завжди приходить попа, може годі тобі вже рішати, решала? Там земля в тебе й так горить а ти сцяти в очі збираєшся?
11.11.2025 13:55 Ответить
11.11.2025 13:56 Ответить
А що таке? Випадково знайшли, випадково загубили, слово дав-слово забрав, зобов'язаний лишп батькам і кварталу... Це зелене життя.
11.11.2025 14:18 Ответить
А потім він то рішення загубив. Все чесно.
11.11.2025 14:18 Ответить
Так, запросто, треба вкрасти в чотири рази більше
11.11.2025 14:19 Ответить
Я так розумію, буде виговлятися, чи постачатися багато ракет, щоб знищити економіку і ВПК Росії? Бо все інше якось не дуже добре діє.
11.11.2025 13:57 Ответить
Рішення здати Херсон щоб всі забули про зе-карлсона.
11.11.2025 13:58 Ответить
Треба було взимку 22-го підсилювати, а не навпаки.
11.11.2025 13:58 Ответить
"Золотий купол міндіча" вже потужно захищає ТЕЦ та енергосистеми.
11.11.2025 13:58 Ответить
"Посилити Херсон"? Це як? Посилити захист і безпеку мешканців я б ще зрозумів. А як посилити Херсон? Як Покровськ у 24 році? Квітами посилили?
11.11.2025 13:58 Ответить
Потужно
11.11.2025 14:00 Ответить
🍉 Зеленський у прифронтовому Херсоні - таке фото опублікував президент у своєму телеграм-каналі.
11.11.2025 14:02 Ответить
🤣 яка бридка пика!
11.11.2025 14:14 Ответить
черговий квартальский 3,14
11.11.2025 14:04 Ответить
Бла... Бла... Бла...

Ти краще скажи, як ви "блискуче" підготувалися до обстрілів енергетики. І як "допомогли" населенню підготуватися.
11.11.2025 14:04 Ответить
Щоб ти здох уйопок
11.11.2025 14:05 Ответить
ідіть у сраку
11.11.2025 14:05 Ответить
Посилити Херсон можуть гроші, які вкрала банда міндіча. Якщо конфіскувати майно злочинних "міністрів", то цього стане на любу оборону...
11.11.2025 14:06 Ответить
Наш Лідор незламний! Його другу Міндічю дєло шьют, а Лідор все про Україну думає💩
11.11.2025 14:07 Ответить
Не все ще вкрав, рішун...
11.11.2025 14:07 Ответить
Та да, то, шо Зегевара "готовит" Украине, не сложно предсказать. Но все збс.
11.11.2025 14:09 Ответить
верховна зеленська балаболка нищить Україну..
11.11.2025 14:14 Ответить
11.11.2025 14:15 Ответить
зеленське - чорна вдова України
11.11.2025 14:19 Ответить
Ганьба.
11.11.2025 14:22 Ответить
Краще нехай про міндіча хоч щось скаже.
11.11.2025 14:23 Ответить
Читаю понти Верховного і хочеться плакати. Пригадую як посилили Маріуполь, Бахмут, Авдіївку. Як неділю назад посилили Мирнограді і Покровськ. Сьогодні потужно посилює Херсон?
А в буцегарні той, що розмінував Чонгар і Перекоп та за лічені години віддав ворогу всю Херсонську і майже всю Запорізьку області?
11.11.2025 14:24 Ответить
Про відкат приїхав особисто домовлятися поки коришка за кордон відправив
11.11.2025 14:27 Ответить
Та пропади ти пропадом зі своїми рішеннями,падло.
11.11.2025 14:30 Ответить
 
 