Готовим решения, которые должны укрепить Херсон, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время визита в город.

"Сегодня мы проведем здесь, в Херсоне, специальное совещание местных чиновников, ответственных за безопасность представителей, прежде всего представителей беспилотной составляющей наших сил обороны Украины. Представителей спецслужб. Мы готовим решения, которые должны укрепить Херсон", - рассказал он.

Также президент поблагодарил всех, кто защищает жизнь, а также учителей, детей и врачей города.

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

