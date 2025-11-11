1 132 34
Готовим решения, которые должны укрепить Херсон, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время визита в город.
"Сегодня мы проведем здесь, в Херсоне, специальное совещание местных чиновников, ответственных за безопасность представителей, прежде всего представителей беспилотной составляющей наших сил обороны Украины. Представителей спецслужб. Мы готовим решения, которые должны укрепить Херсон", - рассказал он.
Также президент поблагодарил всех, кто защищает жизнь, а также учителей, детей и врачей города.
Что предшествовало?
Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.
Ти краще скажи, як ви "блискуче" підготувалися до обстрілів енергетики. І як "допомогли" населенню підготуватися.
А в буцегарні той, що розмінував Чонгар і Перекоп та за лічені години віддав ворогу всю Херсонську і майже всю Запорізьку області?