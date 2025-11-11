Готуємо рішення, що мають посилити Херсон, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував рішення, які мають посилити Херсон на тлі російських ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час візиту до міста.

"Сьогодні ми проведемо тут, в Херсоні, спеціальну нараду місцевих посадовців, відповідальних за безпеку представників, передусім представників безпілотної складової наших сил оборони України. Представників спецслужб. Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон", - розповів він.

Також президент подякував всім, хто захищає життя, а також вчителям, дітям та лікарям міста.

Що передувало?

Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

