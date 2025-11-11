2 982 47
Готуємо рішення, що мають посилити Херсон, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував рішення, які мають посилити Херсон на тлі російських ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час візиту до міста.
"Сьогодні ми проведемо тут, в Херсоні, спеціальну нараду місцевих посадовців, відповідальних за безпеку представників, передусім представників безпілотної складової наших сил оборони України. Представників спецслужб. Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон", - розповів він.
Також президент подякував всім, хто захищає життя, а також вчителям, дітям та лікарям міста.
Що передувало?
Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.11.2025 13:56 Відповісти Посилання
+14 Максим Колісник #551719
показати весь коментар11.11.2025 13:54 Відповісти Посилання
+10 Влад #584963
показати весь коментар11.11.2025 13:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти краще скажи, як ви "блискуче" підготувалися до обстрілів енергетики. І як "допомогли" населенню підготуватися.
А в буцегарні той, що розмінував Чонгар і Перекоп та за лічені години віддав ворогу всю Херсонську і майже всю Запорізьку області?