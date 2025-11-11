Оккупанты обстреляли Херсонщину: 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок, повреждены дома

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Приозерное, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Никольское, Берислав, Змиевка, Тягинка, Бургунка, Отрадокаменка, Ольговка, Новоалександровка, Гавриловка, Золотая Балка, Дудчаны, Новокаиры, Костырка, Червоный Маяк, Крещеновка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Раненые и жертвы вражеских атак

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Последствия обстрелов Херсонской области

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты испортили хозяйственную постройку, частные гараж и автомобили, газопровод.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 7 человек.

