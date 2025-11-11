Окупанти обстріляли Херсонщину: 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина, пошкоджені будинки

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Зміївка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Дудчани, Новокаїри, Костирка, Червоний Маяк, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Поранені та жертви ворожих атак

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

