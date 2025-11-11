Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, - ГУР МО

Під час тимчасової окупації Херсону російські військові вивезли понад 1233 твори мистецтва, серед яких роботи Примаченко, Айвазовського та Лелі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО, на порталі War&Sanctions опублікований перелік культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонського обласного художнього музею імені О. Шовкуненка.

"Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці ЗС РФ під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких - живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оприлюднені дані стосовно 1233 викрадених картин є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею. Серед них - твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

"Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, Росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Херсонський обласний художній музей імені О. Шовкуненка

Відкритий 27 травня 1978 року. Станом на 2022 рік (до пограбування) колекція нараховувала понад 13 тисяч творів мистецтва і була однією з найцікавіших музейних зібрань України. Тут представлені твори українського і зарубіжного живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи зі зразків російського іконопису XVII століття і до робіт сучасних херсонських художників.

У жовтні 2022 музей був розграбований російськими окупантами за сприяння місцевих колаборантів. Зазначається, що було викрадено 10 223 експонати, які були вивезені до окупованого росіянами Криму. Загалом із фонду музею, а також інших музейних установ Херсонщини, окупантами викрадено понад 34 тисячі предметів.

Що передувало

Раніше у розвідці повідомили про 178 цінностей, які були вивезені окупантами з музею "Кам’яна могила" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед вкладених цінностей:

антропоморфна архаїчна стела;

мідна фігура воїна;

зуб південного слона;

амулет у вигляді голови бика.

