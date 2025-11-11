Рашисты похитили из Херсона более тысячи культурных ценностей, - ГУР МО

Во время временной оккупации Херсона российские военные вывезли более 1233 произведений искусства, среди которых работы Примаченко, Айвазовского и Лели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО, на портале War&Sanctions опубликован перечень культурных ценностей, похищенных оккупационными войсками из Херсонского областного художественного музея имени А. Шовкуненко.

"Во время временной оккупации города военнослужащие ВС РФ под руководством российских музейщиков системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых - живопись, графика, скульптура и иконопись. Часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнародованные данные о 1233 похищенных картинах являются лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея. Среди них - произведения украинских и европейских художников XIX-XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.

"Похищая и присваивая украинское культурное наследие, Россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечению виновных к ответственности.

Херсонский областной художественный музей имени А. Шовкуненко

Открыт 27 мая 1978 года. По состоянию на 2022 год (до ограбления) коллекция насчитывала более 13 тысяч произведений искусства и была одной из самых интересных музейных коллекций Украины. Здесь представлены произведения украинской и зарубежной живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, начиная с образцов русской иконописи XVII века и до работ современных херсонских художников.

В октябре 2022 года музей был разграблен российскими оккупантами при содействии местных коллаборационистов. Отмечается, что было похищено 10 223 экспоната, которые были вывезены в оккупированный россиянами Крым. Всего из фонда музея, а также других музейных учреждений Херсонщины, оккупантами похищено более 34 тысяч предметов[

Что предшествовало

Ранее в разведке сообщили о 178 ценностях, которые были вывезены оккупантами из музея "Каменная могила" на временно оккупированной территории Запорожской области. Среди вложенных ценностей:

антропоморфная архаичная стела;

медная фигура воина;

зуб южного слона;

амулет в виде головы быка.

