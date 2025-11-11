Зеленский провел совещание по противодействию российским дронам в Херсоне
Президент Владимир Зеленский в Херсоне провел совещание по вопросам безопасности и социально-экономическим вопросам города и области.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В совещании приняли участие командиры 310-го отдельного батальона РЭБ и командующий Силами беспилотных систем.
"Внимание на самом главном – количестве российских дронов во время атак, противодействии им силами единого объединенного центра радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, разработке и масштабировании количества систем РЭБ, защите дорог и логистики специальными сетками", – говорится в сообщении.
Также обсуждался вопрос энергетики.
"Обеспечение Херсона всем необходимым и соответствующее финансирование, поддержку и дополнительные средства для коммунальных служб, школ, садиков.
Важно все реализовать, о чем говорили, чтобы дать больше защиты региону. Люди здесь заслуживают большей поддержки", - подытожил Зеленский.
Что предшествовало?
Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.
Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від того,що бензину на заправках поменшає,повітряні атаки на Україну не припиняться
недарма з'їздив. Час видати премію Міндічю