Зеленский провел совещание по противодействию российским дронам в Херсоне

Президент Владимир Зеленский в Херсоне провел совещание по вопросам безопасности и социально-экономическим вопросам города и области.

В совещании приняли участие командиры 310-го отдельного батальона РЭБ и командующий Силами беспилотных систем.

"Внимание на самом главном – количестве российских дронов во время атак, противодействии им силами единого объединенного центра радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, разработке и масштабировании количества систем РЭБ, защите дорог и логистики специальными сетками", – говорится в сообщении.

Также обсуждался вопрос энергетики.

"Обеспечение Херсона всем необходимым и соответствующее финансирование, поддержку и дополнительные средства для коммунальных служб, школ, садиков.



Важно все реализовать, о чем говорили, чтобы дать больше защиты региону. Люди здесь заслуживают большей поддержки", - подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.

