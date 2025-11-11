РУС
Зеленский провел совещание по противодействию российским дронам в Херсоне

Зеленский собрал в Херсоне совещание. Что обсуждали?

Президент Владимир Зеленский в Херсоне провел совещание по вопросам безопасности и социально-экономическим вопросам города и области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В совещании приняли участие командиры 310-го отдельного батальона РЭБ и командующий Силами беспилотных систем.

"Внимание на самом главном – количестве российских дронов во время атак, противодействии им силами единого объединенного центра радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, разработке и масштабировании количества систем РЭБ, защите дорог и логистики специальными сетками", – говорится в сообщении.

Читайте также: Российские войска не достигли ни одного значительного результата на фронте, - Зеленский

Также обсуждался вопрос энергетики.

"Обеспечение Херсона всем необходимым и соответствующее финансирование, поддержку и дополнительные средства для коммунальных служб, школ, садиков.

Важно все реализовать, о чем говорили, чтобы дать больше защиты региону. Люди здесь заслуживают большей поддержки", - подытожил Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Известно, что 11 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Зеленский анонсировал решения, которые должны укрепить Херсон на фоне российских ударов.

Читайте: Зеленский анонсировал специальную Ставку по прифронтовым городам

Автор: 

Зеленский Владимир Херсон дроны Херсонская область Херсонский район
Топ комментарии
+11
11.11.2025 16:08 Ответить
+5
імітація бурхливої діяльності
11.11.2025 16:15 Ответить
+1
Щось морди в усіх кислі, схоже, конструктивних пропозицій немає. А можливо, усі і так вже зрозуміли - паслєдняя гастроль. Але ніхто не хоче на неї дивитись
11.11.2025 16:21 Ответить
Комментировать
Придурку, все це до сраки. Поки не буде знищена моцква, поки не будуть знищені всі рашистські ТЕС і заводи, нічого ти з дронами не зробиш. Потрібно Сосії рубати голову а не ловити камінці які вона жбурляє
11.11.2025 16:13 Ответить
І твоя пропозиція др сраки - чим ту мацкву нищити? Всьо уже украдєно, до нас (с). Нищити треба оцю #идівську шайку, хоча, може вже і запізно...
11.11.2025 16:24 Ответить
Можна оту сотню дронів скерувати на єлабугу,ні одне ппо не справиться.І знищити цеха разом з робітниками,це ніякий не мирняк.
Від того,що бензину на заправках поменшає,повітряні атаки на Україну не припиняться
11.11.2025 17:13 Ответить
Можна? Нє мозьна, дєрьмак не пазваляєт
11.11.2025 17:18 Ответить
імітація бурхливої діяльності
11.11.2025 16:15 Ответить
Так, імітація брехливої діяльності і відволікання від правди про міндіча, його бізнес- партнера, від здачі великої території на Запорізькому напрямку і ще гіршої ситуації в Миргороді. Перевірена дія, коди українців водив за носа майже 7 років.
11.11.2025 17:26 Ответить
Щось морди в усіх кислі, схоже, конструктивних пропозицій немає. А можливо, усі і так вже зрозуміли - паслєдняя гастроль. Але ніхто не хоче на неї дивитись
11.11.2025 16:21 Ответить
Увага найголовнішому - кількості російських дронів під час атак, протидії їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, розробці та масштабуванню кількості систем РЕБ, захисту доріг і логістики спеціальними сітками", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3584443

недарма з'їздив. Час видати премію Міндічю
11.11.2025 16:56 Ответить
Прикмета хренова!Зазвичай куди приїздить ЗЕленський та ще з Єрмаком,там завжди "жопа".
11.11.2025 17:10 Ответить
Дуже потужно і дуже стійко. Я повірив. Де там бідолашка міндіч? Боюся, щоб не надірвався важкими сумками з доларами, коли втікав з України.
11.11.2025 17:22 Ответить
Роблять вигляд розумних, а насправді брехуни і мародери!
11.11.2025 17:26 Ответить
 
 