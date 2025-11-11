Зеленський провів нараду щодо протидії російським дронам у Херсоні

Президент Володимир Зеленський у Херсоні провів нараду з безпекових і соціально-економічних питань міста та області.

У нараді взяли участь командири 310-го окремого батальйону РЕБ та командувач Сил безпілотних систем.

"Увага найголовнішому – кількості російських дронів під час атак, протидії їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, розробці та масштабуванню кількості систем РЕБ, захисту доріг і логістики спеціальними сітками", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалося питання енергетики.

"Забезпечення Херсону всім необхідним і відповідне фінансування, підтримку та додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків.



Важливо все реалізувати, про що говорили, щоб дати більше захисту регіону. Люди тут заслуговують на більшу підтримку", - підсумував Зеленський.

Що передувало?

Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

