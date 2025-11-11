Зеленський провів нараду щодо протидії російським дронам у Херсоні
Президент Володимир Зеленський у Херсоні провів нараду з безпекових і соціально-економічних питань міста та області.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
У нараді взяли участь командири 310-го окремого батальйону РЕБ та командувач Сил безпілотних систем.
"Увага найголовнішому – кількості російських дронів під час атак, протидії їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, розробці та масштабуванню кількості систем РЕБ, захисту доріг і логістики спеціальними сітками", - йдеться в повідомленні.
Також обговорювалося питання енергетики.
"Забезпечення Херсону всім необхідним і відповідне фінансування, підтримку та додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків.
Важливо все реалізувати, про що говорили, щоб дати більше захисту регіону. Люди тут заслуговують на більшу підтримку", - підсумував Зеленський.
Що передувало?
Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.
Зеленський анонсував рішення, які мають посилити Херсон на тлі російських ударів.
Від того,що бензину на заправках поменшає,повітряні атаки на Україну не припиняться
недарма з'їздив. Час видати премію Міндічю