Зеленський провів нараду щодо протидії російським дронам у Херсоні

Зеленський зібрав у Херсоні нараду. Що обговорювали?

Президент Володимир Зеленський у Херсоні провів нараду з безпекових і соціально-економічних питань міста та області.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

У нараді взяли участь командири 310-го окремого батальйону РЕБ та командувач Сил безпілотних систем.

"Увага найголовнішому – кількості російських дронів під час атак, протидії їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, розробці та масштабуванню кількості систем РЕБ, захисту доріг і логістики спеціальними сітками", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалося питання енергетики.

"Забезпечення Херсону всім необхідним і відповідне фінансування, підтримку та додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків.

Важливо все реалізувати, про що говорили, щоб дати більше захисту регіону. Люди тут заслуговують на більшу підтримку", - підсумував Зеленський.

Що передувало?

Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Зеленський анонсував рішення, які мають посилити Херсон на тлі російських ударів.

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) Херсон (3857) дрони (8232) Херсонська область (6674) Херсонський район (884)
Топ коментарі
+10
імітація бурхливої діяльності
11.11.2025 16:15 Відповісти
+7
Прикмета хренова!Зазвичай куди приїздить ЗЕленський та ще з Єрмаком,там завжди "жопа".
11.11.2025 17:10 Відповісти
+5
Так, імітація брехливої діяльності і відволікання від правди про міндіча, його бізнес- партнера, від здачі великої території на Запорізькому напрямку і ще гіршої ситуації в Миргороді. Перевірена дія, коди українців водив за носа майже 7 років.
11.11.2025 17:26 Відповісти
Придурку, все це до сраки. Поки не буде знищена моцква, поки не будуть знищені всі рашистські ТЕС і заводи, нічого ти з дронами не зробиш. Потрібно Сосії рубати голову а не ловити камінці які вона жбурляє
11.11.2025 16:13 Відповісти
І твоя пропозиція др сраки - чим ту мацкву нищити? Всьо уже украдєно, до нас (с). Нищити треба оцю #идівську шайку, хоча, може вже і запізно...
11.11.2025 16:24 Відповісти
Можна оту сотню дронів скерувати на єлабугу,ні одне ппо не справиться.І знищити цеха разом з робітниками,це ніякий не мирняк.
Від того,що бензину на заправках поменшає,повітряні атаки на Україну не припиняться
11.11.2025 17:13 Відповісти
Можна? Нє мозьна, дєрьмак не пазваляєт
11.11.2025 17:18 Відповісти
Щось морди в усіх кислі, схоже, конструктивних пропозицій немає. А можливо, усі і так вже зрозуміли - паслєдняя гастроль. Але ніхто не хоче на неї дивитись
11.11.2025 16:21 Відповісти
недарма з'їздив. Час видати премію Міндічю
11.11.2025 16:56 Відповісти
Дуже потужно і дуже стійко. Я повірив. Де там бідолашка міндіч? Боюся, щоб не надірвався важкими сумками з доларами, коли втікав з України.
11.11.2025 17:22 Відповісти
Роблять вигляд розумних, а насправді брехуни і мародери!
11.11.2025 17:26 Відповісти
Краще б він нікуди не їздив. Хіба що за кордон. Де не з'являється, там біда. Бідоносець.
11.11.2025 18:12 Відповісти
ЗСУ потрібна зброя , а не дурнуваті пустопорожні "наради".Не ліз би ти ти , зелений ухилянте, до військових
11.11.2025 19:15 Відповісти
 
 