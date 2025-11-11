Атаки РФ на Херсонщину: четверо поранених, пошкоджено будинки й автівки
Упродовж дня 11листопада російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини артилерією та дронами.
Постраждалі внаслідок російських ударів
Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російських обстрілів постраждало четверо людей.
- Так, двоє цивільних дістали поранень у Херсоні та Дар’ївці через атаки за допомогою БпЛА.
- Ще двоє - Білозерці та Комишанах внаслідок артилерійських обстрілів.
Повідомляється, що пошкоджень зазнали також приватні будинки й автотранспорт.
Що передувало?
Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.
Зеленський анонсував рішення, які мають посилити Херсон на тлі російських ударів.
У Херсоні Зеленський провів нараду з безпекових і соціально-економічних питань міста та області.
