Атаки РФ на Херсонщину: четверо поранених, пошкоджено будинки й автівки

Упродовж дня 11листопада російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини артилерією та дронами.

Постраждалі внаслідок російських ударів

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російських обстрілів постраждало четверо людей.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали також приватні будинки й автотранспорт.

Що передувало?

Відомо, що 11 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Зеленський анонсував рішення, які мають посилити Херсон на тлі російських ударів.

У Херсоні Зеленський провів нараду з безпекових і соціально-економічних питань міста та області.

