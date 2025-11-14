Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Киевщины: шестеро пострадавших, среди них - ребенок
В ночь на 14 ноября российские войска осуществили комбинированную атаку ракетами и ударными дронами по Киевской области. В результате обстрела пострадали, по меньшей мере, шестеро человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
"Страна-террорист массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом - объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
В результате ударов возникли значительные пожары:
-
Бучанский, Вышгородский, Фастовский районы: загорелись частные жилые дома.
-
Белоцерковский район: пламя охватило складские помещения после попадания.
-
Обуховский район: сгорел легковой автомобиль.
Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атак.
Число пострадавших возросло до шести
По состоянию на 03:50, количество раненых увеличилось до шести, среди них - семилетний ребенок.
-
Фастовский район: мужчина, 1985 г.р., с множественными ранениями плеча (госпитализирован).
-
Вышгородский район:
-
мужчина, 47 лет, с резаной раной предплечья;
-
ребенок, 7 лет, с травмой лица;
-
мужчина, 56 лет, с ушибленной раной лба. Все - в больнице.
-
-
Бучанский район: женщина, 1969 г.р., с порезанной рукой.
