Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Киевщины: шестеро пострадавших, среди них - ребенок

В ночь на 14 ноября российские войска осуществили комбинированную атаку ракетами и ударными дронами по Киевской области. В результате обстрела пострадали, по меньшей мере, шестеро человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Страна-террорист массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом - объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.

В результате ударов возникли значительные пожары:

Бучанский, Вышгородский, Фастовский районы: загорелись частные жилые дома.

Белоцерковский район: пламя охватило складские помещения после попадания.

Обуховский район: сгорел легковой автомобиль.

Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атак.

Число пострадавших возросло до шести

По состоянию на 03:50, количество раненых увеличилось до шести, среди них - семилетний ребенок.

Фастовский район: мужчина, 1985 г.р., с множественными ранениями плеча (госпитализирован).

Вышгородский район: мужчина, 47 лет, с резаной раной предплечья; ребенок, 7 лет, с травмой лица; мужчина, 56 лет, с ушибленной раной лба. Все - в больнице.

Бучанский район: женщина, 1969 г.р., с порезанной рукой.

