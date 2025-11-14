РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12311 посетитель онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину Работа ПВО на Киевщине
1 727 2

Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Киевщины: шестеро пострадавших, среди них - ребенок

ракеты,шахиды

В ночь на 14 ноября российские войска осуществили комбинированную атаку ракетами и ударными дронами по Киевской области. В результате обстрела пострадали, по меньшей мере, шестеро человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Страна-террорист массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом - объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.

В результате ударов возникли значительные пожары:

  • Бучанский, Вышгородский, Фастовский районы: загорелись частные жилые дома.

  • Белоцерковский район: пламя охватило складские помещения после попадания.

  • Обуховский район: сгорел легковой автомобиль.

Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Киев ракетами и дронами: зафиксированы попадания в нескольких районах, 24 человека пострадали (обновлено)

Число пострадавших возросло до шести

По состоянию на 03:50, количество раненых увеличилось до шести, среди них - семилетний ребенок.

  • Фастовский район: мужчина, 1985 г.р., с множественными ранениями плеча (госпитализирован).

  • Вышгородский район:

    • мужчина, 47 лет, с резаной раной предплечья;

    • ребенок, 7 лет, с травмой лица;

    • мужчина, 56 лет, с ушибленной раной лба. Все - в больнице.

  • Бучанский район: женщина, 1969 г.р., с порезанной рукой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За три года после деоккупации Херсонщины в результате российских обстрелов погибли 976 человек, - ОВА

Автор: 

Киевская область (4451) обстрел (30459) Белоцерковский район (40) Бучанский район (100) Вышгородский район (36) Обуховский район (27) Фастовский район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У відповідь міндіч збільшить випуск фламінго до сотні в день.💪
показать весь комментарий
14.11.2025 06:00 Ответить
На місце міндіча зє посадять якогось рабіновіча. По оцінкам експертів вартість ракети завищена на 100%. Прибуток, безумовно має бути. Ну там від 16 до 20%, але ж не 100%! За тики "дєрібан" зє продасть маму Ріму...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:16 Ответить
 
 