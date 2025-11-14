Последствия атаки на Киевщину: враг массированно обстрелял пять районов, травмированы шесть человек. Среди них - ребенок 7 лет. ФОТОрепортаж

Этой ночью, 14 ноября, российские оккупанты массированно атаковали населенные пункты Киевской области ракетами и дронами. Тревога длилась более 5 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В результате атаки травмированы шесть человек. Среди них - ребенок 7 лет. По состоянию на утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Россияне повредили дома и инфраструктуру в нескольких районах

В результате обстрелов повреждены 9 частных домов в Бучанском районе - от выбитых окон до разрушения жилья.

Вражеская атака затронула гражданские производства Белоцерковского района, складские и гаражные помещения.

Повреждены 14 частных домов и автомобили в Вышгородском районе.

Еще один частный дом получил повреждения в Фастовском районе.

В Обуховском районе уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.

