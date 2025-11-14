Последствия атаки на Киевщину: враг массированно обстрелял пять районов, травмированы шесть человек. Среди них - ребенок 7 лет. ФОТОрепортаж
Этой ночью, 14 ноября, российские оккупанты массированно атаковали населенные пункты Киевской области ракетами и дронами. Тревога длилась более 5 часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"В результате атаки травмированы шесть человек. Среди них - ребенок 7 лет. По состоянию на утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Россияне повредили дома и инфраструктуру в нескольких районах
В результате обстрелов повреждены 9 частных домов в Бучанском районе - от выбитых окон до разрушения жилья.
Вражеская атака затронула гражданские производства Белоцерковского района, складские и гаражные помещения.
Повреждены 14 частных домов и автомобили в Вышгородском районе.
Еще один частный дом получил повреждения в Фастовском районе.
В Обуховском районе уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.
Последствия вражеской атаки
Система створює своєрідне «мінне поле» з десятків міні-дронів із невеликими вибуховими зарядами. Після радарного виявлення загрози вони злітають і формують «завісу» у повітрі для перехоплення та знищення ворожих БПЛА.
Планується, що на перших стадіях DWS-1 використовуватиметься для відбиття атак «Шахедів», а пізніше - проти керованих авіабомб.
Система працює автономно на базі ШІ, один оператор може контролювати до 100 дронів.
Виробництво DWS-1 вже налагоджено у Франції та Україні, а надалі буде запущено й у США.