РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12800 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
2 048 3

Последствия атаки на Киевщину: враг массированно обстрелял пять районов, травмированы шесть человек. Среди них - ребенок 7 лет. ФОТОрепортаж

Этой ночью, 14 ноября, российские оккупанты массированно атаковали населенные пункты Киевской области ракетами и дронами. Тревога длилась более 5 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате атаки травмированы шесть человек. Среди них - ребенок 7 лет. По состоянию на утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Россияне повредили дома и инфраструктуру в нескольких районах

В результате обстрелов повреждены 9 частных домов в Бучанском районе - от выбитых окон до разрушения жилья.

Вражеская атака затронула гражданские производства Белоцерковского района, складские и гаражные помещения.

Повреждены 14 частных домов и автомобили в Вышгородском районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Киевской области: шесть пострадавших, среди них ребенок

Еще один частный дом получил повреждения в Фастовском районе.

В Обуховском районе уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.

Последствия вражеской атаки

Ночная атака на Киевскую область: последствия и пострадавшие
Ночная атака на Киевскую область: последствия и пострадавшие
Ночная атака на Киевскую область: последствия и пострадавшие
Ночная атака на Киевскую область: последствия и пострадавшие
Ночная атака на Киевскую область: последствия и пострадавшие

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские БПЛА атаковали Черкасскую область: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Белая Церковь (201) Киевская область (4653) обстрел (32894) Белоцерковский район (65) Бучанский район (153) Вышгородский район (81) Обуховский район (50) Фастовский район (74)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що? Зелень скаже-це було шедеврально. Відосики готові.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:51 Ответить
@ Французька компанія Atreyd відправила в Україну систему ППО DWS-1 - так звану «стіну дронів».
Система створює своєрідне «мінне поле» з десятків міні-дронів із невеликими вибуховими зарядами. Після радарного виявлення загрози вони злітають і формують «завісу» у повітрі для перехоплення та знищення ворожих БПЛА.
Планується, що на перших стадіях DWS-1 використовуватиметься для відбиття атак «Шахедів», а пізніше - проти керованих авіабомб.
Система працює автономно на базі ШІ, один оператор може контролювати до 100 дронів.
Виробництво DWS-1 вже налагоджено у Франції та Україні, а надалі буде запущено й у США.

показать весь комментарий
14.11.2025 09:00 Ответить
Книга: "Фламінгі не летять на північ". 2025 р. Зеленський В. Ціна "0" грн.
показать весь комментарий
14.11.2025 09:08 Ответить
 
 