Российские БПЛА атаковали Черкасщину: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 ноября в Черкасской области российские дроны повредили жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру в Черкасском, Золотоношском и Уманском районах. ПВО обезвредила 30 беспилотников, люди не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Черкасский район

Повреждены окна и кровли не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, линия электропередач, газовая труба низкого давления.

Золотоношский район

По предварительным данным, обломками повреждены 15 домов, 2 автомобиля.

Уманский район

Взрывной волной здесь выбило несколько окон.

Табурец отметил, что в настоящее время продолжается обследование территории.

Последствия вражеской атаки

