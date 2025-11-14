Российские БПЛА атаковали Черкасщину: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж
В ночь на 14 ноября в Черкасской области российские дроны повредили жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру в Черкасском, Золотоношском и Уманском районах. ПВО обезвредила 30 беспилотников, люди не пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
Черкасский район
Повреждены окна и кровли не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, линия электропередач, газовая труба низкого давления.
Золотоношский район
По предварительным данным, обломками повреждены 15 домов, 2 автомобиля.
Уманский район
Взрывной волной здесь выбило несколько окон.
Табурец отметил, что в настоящее время продолжается обследование территории.
Последствия вражеской атаки
