2 249 0
Російські БпЛА атакували Черкащину: пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж
У ніч на 14 листопада на Черкащині російські дрони пошкодили житлові будинки, господарські споруди та інфраструктуру в Черкаському, Золотоніському та Уманському районах. ППО знешкодило 30 безпілотників, люди не постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Черкаський район
Пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.
Золотоніський район
За попередніми даними, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.
Уманський район
Вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.
Табурець зазначив, що наразі триває обстеження території.
Наслідки ворожої атаки
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль