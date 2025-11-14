Російські БпЛА атакували Черкащину: пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 листопада на Черкащині російські дрони пошкодили житлові будинки, господарські споруди та інфраструктуру в Черкаському, Золотоніському та Уманському районах. ППО знешкодило 30 безпілотників, люди не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Черкаський район

Пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.

Золотоніський район

За попередніми даними, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.

Уманський район

Вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.

Табурець зазначив,  що наразі триває обстеження території.

Наслідки ворожої атаки

Нічна атака РФ на Черкащину: 30 дронів знешкоджено, будинки пошкоджено
