Масована атака РФ по Києву: 6 загиблих, серед постраждалих діти та вагітна жінка. Кількість постраждалих зросла до 34. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої атаки Росії по Києву загинули чотири людини, Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти. Підрозділи ДСНС врятували понад 40 людей у різних районах столиці. На місцях працюють усі екстрені служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загиблі та постраждалі

За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули, повідомив міський голова Віталій Кличко

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть.

"Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - додав Кличко.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти.

"Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:30, заявили у поліції, кількість загиблих зросла до 6.

Станом на 10:30 рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали в Деснянському районі. Триває пошукова операція - під завалами можуть перебувати люди.

У будинку в Деснянському районі рятувальники ще гасять пожежу та розбирають завали.

"За інформацією правоохоронців, у Деснянському районі загинули четверо людей. Постраждали 29 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років", - зазначив Кличко.

Станом на 12:00 кількість постраждалих у Києві знову зросла, повідомив Ткаченко.

"Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу - на місцях та в медзакладах", - йдеться в повідомленні.

Подільський район

Ракета влучила у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 мешканців.

Дніпровський район

Рятувальники ліквідували займання двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі — врятовано 17 людей. За іншою адресою сталася пожежа площею 30 кв. м та часткове руйнування 19-го і 21-го поверхів.

Також горіли дерев’яні будівлі спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район

Зафіксовано займання площею 5 кв. м на території школи.

Деснянський район

У багатоповерхівці на рівні 7-го поверху сталася пожежа, яку локалізовано. Врятовано 9 людей, ще 50 евакуйовано.

За іншою адресою горіла будівля з 5 по 8 поверх — загинула одна людина. Врятовано 14 осіб, серед них одна дитина.

Одну людину деблоковано з-під завалів.

Соломʼянський район

Горіли дах та п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники вивели на безпечну територію 20 людей.

Святошинський район

Фіксувалося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано пожежу у 22-поверхівці на рівні 19-го поверху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ ракетами та дронами: зафіксовані влучання у кількох районах, 24 людини постраждали (оновлено)

Голосіївський район

Уламки впали на територію лікарні.

За іншою адресою рятувальники приборкали займання будівлі на площі 15 кв. м.

Шевченківський район

Ліквідовано пожежу на відкритій території.

Оболонський район

Влучання у 9-поверхівку спричинило пожежу квартир із 7 по 9 поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, займання ліквідовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія завдала масованого удару по інфраструктурі Київщини: шестеро постраждалих, серед них дитина















