Масована атака РФ по Києву: 6 загиблих, серед постраждалих діти та вагітна жінка. Кількість постраждалих зросла до 34. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованої атаки Росії по Києву загинули чотири людини, Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти. Підрозділи ДСНС врятували понад 40 людей у різних районах столиці. На місцях працюють усі екстрені служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Загиблі та постраждалі
За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули, повідомив міський голова Віталій Кличко
Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть.
"Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - додав Кличко.
Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти.
"Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Станом на 13:30, заявили у поліції, кількість загиблих зросла до 6.
Станом на 10:30 рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали в Деснянському районі. Триває пошукова операція - під завалами можуть перебувати люди.
У будинку в Деснянському районі рятувальники ще гасять пожежу та розбирають завали.
"За інформацією правоохоронців, у Деснянському районі загинули четверо людей. Постраждали 29 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років", - зазначив Кличко.
Станом на 12:00 кількість постраждалих у Києві знову зросла, повідомив Ткаченко.
"Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу - на місцях та в медзакладах", - йдеться в повідомленні.
Подільський район
Ракета влучила у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 мешканців.
Дніпровський район
Рятувальники ліквідували займання двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі — врятовано 17 людей. За іншою адресою сталася пожежа площею 30 кв. м та часткове руйнування 19-го і 21-го поверхів.
Також горіли дерев’яні будівлі спортивної бази на площі 200 кв. м.
Дарницький район
Зафіксовано займання площею 5 кв. м на території школи.
Деснянський район
У багатоповерхівці на рівні 7-го поверху сталася пожежа, яку локалізовано. Врятовано 9 людей, ще 50 евакуйовано.
За іншою адресою горіла будівля з 5 по 8 поверх — загинула одна людина. Врятовано 14 осіб, серед них одна дитина.
Одну людину деблоковано з-під завалів.
Соломʼянський район
Горіли дах та п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники вивели на безпечну територію 20 людей.
Святошинський район
Фіксувалося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано пожежу у 22-поверхівці на рівні 19-го поверху.
Голосіївський район
Уламки впали на територію лікарні.
За іншою адресою рятувальники приборкали займання будівлі на площі 15 кв. м.
Шевченківський район
Ліквідовано пожежу на відкритій території.
Оболонський район
Влучання у 9-поверхівку спричинило пожежу квартир із 7 по 9 поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, займання ліквідовано.
"хватить боятись"
вбивають мирних словян в Україні...
кожен день..
нищать Київ-Русь..,
московіти-вбивці..
проти гітлерові..?
чиїсь конкретно маєтки..
йому по барабану..
Цікаво: якої зараз думки про свого "видатного" земляка мешканці Крив.Рога?
але боронити своє місто не всі підуть..
ждуть ..
Особливими траєкторіями літають.
Звичайні людішкі