УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13944 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
25 599 84

Масована атака РФ по Києву: 6 загиблих, серед постраждалих діти та вагітна жінка. Кількість постраждалих зросла до 34. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої атаки Росії по Києву загинули чотири людини, Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти. Підрозділи ДСНС врятували понад 40 людей у різних районах столиці. На місцях працюють усі екстрені служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загиблі та постраждалі

За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули, повідомив міський голова Віталій Кличко

Він зазначив,  що наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть.

"Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - додав Кличко.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти.

"Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:30, заявили у поліції, кількість загиблих зросла до 6.

Станом на 10:30 рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали в Деснянському районі. Триває пошукова операція - під завалами можуть перебувати люди.

У будинку в Деснянському районі рятувальники ще гасять пожежу та розбирають завали.

"За інформацією правоохоронців, у Деснянському районі загинули четверо людей. Постраждали 29 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років",  - зазначив Кличко.

Станом на 12:00 кількість постраждалих у Києві знову зросла, повідомив Ткаченко.

"Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу - на місцях та в медзакладах", - йдеться в повідомленні. 

Подільський район

Ракета влучила у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 мешканців.

Дніпровський район

Рятувальники ліквідували займання двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі — врятовано 17 людей. За іншою адресою сталася пожежа площею 30 кв. м та часткове руйнування 19-го і 21-го поверхів.

Також горіли дерев’яні будівлі спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район

Зафіксовано займання площею 5 кв. м на території школи.

Деснянський район

У багатоповерхівці на рівні 7-го поверху сталася пожежа, яку локалізовано. Врятовано 9 людей, ще 50 евакуйовано.

За іншою адресою горіла будівля з 5 по 8 поверх — загинула одна людина. Врятовано 14 осіб, серед них одна дитина.

Одну людину деблоковано з-під завалів.

Соломʼянський район

Горіли дах та п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники вивели на безпечну територію 20 людей.

Святошинський район

Фіксувалося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано пожежу у 22-поверхівці на рівні 19-го поверху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ ракетами та дронами: зафіксовані влучання у кількох районах, 24 людини постраждали (оновлено)

Голосіївський район

Уламки впали на територію лікарні.

За іншою адресою рятувальники приборкали займання будівлі на площі 15 кв. м.

Шевченківський район

Ліквідовано пожежу на відкритій території.

Оболонський район

Влучання у 9-поверхівку спричинило пожежу квартир із 7 по 9 поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, займання ліквідовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія завдала масованого удару по інфраструктурі Київщини: шестеро постраждалих, серед них дитина

Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі
Російський удар по Києву 14 листопада: 1 загиблий, 15 поранених, масштабні пожежі

Автор: 

Київ (20774) обстріл (34162) Повітряні атаки на Київ (1004)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
Масква - то є місто молодості нашого перзідента, там він скакав у кожаних штанях. Та і Ермак не веліли робити балістіку, бо по жопе надає.
показати весь коментар
14.11.2025 07:11 Відповісти
+32
Чому досі мацква виглядає так, в не як на другому фото 😡
показати весь коментар
14.11.2025 07:07 Відповісти
+31
******* новини з самого ранку- ворог атакував, ворог наніс, ворог завдав удару, тривають запеклі бої, ворог окупував, а ще додати, що по 15, 16 годин немає світла, то повний *******. А на росії все добре, благодать ні згарищ, ні трупів мирного населення
показати весь коментар
14.11.2025 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну звісно впали уламки метеорита. Чи вам особисто потрібні моделі ракет з серійними номерами? Аби щось написати
показати весь коментар
14.11.2025 06:59 Відповісти
Чому досі мацква виглядає так, в не як на другому фото 😡
показати весь коментар
14.11.2025 07:07 Відповісти
Масква - то є місто молодості нашого перзідента, там він скакав у кожаних штанях. Та і Ермак не веліли робити балістіку, бо по жопе надає.
показати весь коментар
14.11.2025 07:11 Відповісти
+++

показати весь коментар
14.11.2025 10:42 Відповісти
Треба додати, що ця фотка зроблена в червні 2014.
показати весь коментар
14.11.2025 14:12 Відповісти
А з того часу(2014р.) нічого не змінилось! Зельцман і далі душею там...
показати весь коментар
14.11.2025 14:22 Відповісти
І я впевнений, що так.
показати весь коментар
14.11.2025 16:06 Відповісти
Та і Ткаченко не Ткаченко , а Мамедов (шифронувся ,щоб косити під українця для лохів), який ще в благоустрої КМДА , допомагав Єрмаку барижити на ларках в Києві . Зеленорили думають ,що все зійде на нівець у пам`яті про їх "діяльність" - а не вдасться.
показати весь коментар
14.11.2025 12:33 Відповісти
припіздента ти мабуть мав на увазі...
показати весь коментар
14.11.2025 13:10 Відповісти
так у дерьмака там папа грушкик живе...у подоляка брат...у більшості депутатів, судей, прокурорів там квартири та родичи...так що не на часі
показати весь коментар
14.11.2025 15:37 Відповісти
Бо на фламінгі рожева фарба закінчилась...
показати весь коментар
14.11.2025 09:34 Відповісти
Ху?ло намагається зірвати суд по мідасу, бо ж спливає срасійський слід (поки лише на рівні сенатора, деркача), мід загрозою викриття вся "червона капелла" наших днів. Котра х?єм на роялі.
показати весь коментар
14.11.2025 08:25 Відповісти
Я теж думаю,що це помста.
показати весь коментар
14.11.2025 10:07 Відповісти
Та це вже правило (договорняк): тіки воно з Києва - місто горить. Блдь зелена
показати весь коментар
14.11.2025 13:37 Відповісти
******* новини з самого ранку- ворог атакував, ворог наніс, ворог завдав удару, тривають запеклі бої, ворог окупував, а ще додати, що по 15, 16 годин немає світла, то повний *******. А на росії все добре, благодать ні згарищ, ні трупів мирного населення
показати весь коментар
14.11.2025 08:30 Відповісти
И так уже почти четыре года, одно и тоже
показати весь коментар
14.11.2025 09:29 Відповісти
Черга 4.2 дніпровського ДТЕК 17,5 годин
показати весь коментар
14.11.2025 10:29 Відповісти
Ну, і який висновок? Здатися і будемо жити як у мацкві, ні, поїдемо всі до сибірського округу.
показати весь коментар
14.11.2025 15:27 Відповісти
Ми не робимо висновків.Ми робимо запаси.
показати весь коментар
14.11.2025 17:06 Відповісти
Співчуття рідним загиблих пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показати весь коментар
14.11.2025 08:34 Відповісти
ЗЕлене чмо із своєю зграєю московської агентури довело Україну до такого ганебного становища. Імітатори чортові, після міндічгейта мали усі разом із ЗЕзюзєю іти до вязниці.
показати весь коментар
14.11.2025 09:26 Відповісти
Ще після вагнергейта.
показати весь коментар
14.11.2025 14:15 Відповісти
Голова військової адміністрації, як і його хазяїн - тільки повідомляти вміє. Цікаво - взагалі, що воно на цій посаді зробило? Крім того, що охфіс винайням, набрав людей й всі отримують зарплатню?
показати весь коментар
14.11.2025 09:30 Відповісти
Ви киянин? Ні. То не розповідайте зелені казочки. Кличко ні з ким не змагається, то зелені зі шкури пнуться, щоб ще й Київ захопити. Постійно бабло ввдбирають. 8 лярдів куди ваші зелені стирили??
показати весь коментар
14.11.2025 09:50 Відповісти
Вони такі мої зелені, як і ваші.
показати весь коментар
14.11.2025 12:51 Відповісти
Ну тоді й не гоніть на Кличка.
показати весь коментар
14.11.2025 14:10 Відповісти
Я за правду, а не за когось, хай буде навіть і сам Кличко. Хоча він і слабкий політик, но зате таки хоть чесніший за багатьох політиків.
показати весь коментар
15.11.2025 14:36 Відповісти
Ще раз. Ви - не киянин. Не Вам судити. Ми вже надивились на комуністів, наркоманів, просто крадіїв. Судіть он мера того міста, де мешкаєте.
показати весь коментар
15.11.2025 14:56 Відповісти
Я не суддя, щоб судити, тільки факти.
показати весь коментар
15.11.2025 15:54 Відповісти
Які ще факти?? Ви марите.
показати весь коментар
15.11.2025 20:46 Відповісти
Всі зібрані гроші оприходував Міндіч. Збирайте далі.
показати весь коментар
14.11.2025 09:53 Відповісти
його поставили на Кличка *******
показати весь коментар
14.11.2025 12:24 Відповісти
Надвворі 21 століття ,центр Європи здичавіла варварська орда знищує народ ,знищує міста і села все руйнує ,і замість того що б мобілізувати народ влада невігласів погрузла в корупції ,дивують і кияни вас знищують, а значна до цієї пори продовжуєте говорити з дітьми мовою варварів, це стосуєтся і багатьох навчальних закладах столиці де педагоги продовжують говорити мовою ворога
показати весь коментар
14.11.2025 09:34 Відповісти
до речі - хабадники що грабують Україну теж розмовляють російською.це їхня мова.
показати весь коментар
14.11.2025 09:37 Відповісти
а ти що - викопав окоп ?
показати весь коментар
14.11.2025 10:01 Відповісти
А ти що за язик ворога ?мені 60+ і я зробив для України куди більше тебе.
показати весь коментар
14.11.2025 10:06 Відповісти
Наш бог Перун, москва буде знищена. 💣🏢☢️
показати весь коментар
14.11.2025 13:39 Відповісти
все правильно кажете..
показати весь коментар
14.11.2025 12:24 Відповісти
всі зрозумійте - що путін що зеленський служать одній синагозі.що там що тут стоять мінори.поки вони при владі - вбивства не закінчаться.пожалійте хоч своїх дітей.хватить боятись - вставайте.
показати весь коментар
14.11.2025 09:35 Відповісти
"хабадники що грабують Україну теж розмовляють російською"
"хватить боятись"
показати весь коментар
14.11.2025 10:01 Відповісти
Антисемітизм позбавив вас розуму.
показати весь коментар
14.11.2025 10:38 Відповісти
Міндіч цукерманштер, повернись в Україну ⚠️
показати весь коментар
14.11.2025 13:45 Відповісти
Нащо?
показати весь коментар
14.11.2025 14:17 Відповісти
а є за що відноситися до них добре? після грабунку українців?!
показати весь коментар
15.11.2025 00:30 Відповісти
Нещасні українці! Звичайно ж, ви ні в чому не винні, коли вас грабують! Вам же байдуже на владу, байдуже хто буде вашим гетьманом, байдуже на його передвиборчі обіцянки, байдуже на його кацапське минуле... Та й взагалі -- головне, аби на городі та в саду вродило. А що там у місті робиться -- то не ваша справа.
показати весь коментар
17.11.2025 10:23 Відповісти
гої під гіпнозом, вони не встануть, мають таку владу на яку заслуговують. где хохол прошел там еврею делать нечего
показати весь коментар
14.11.2025 11:53 Відповісти
особливо вони під гіпнозом в рабсії..
вбивають мирних словян в Україні...
кожен день..

нищать Київ-Русь..,
московіти-вбивці..
показати весь коментар
14.11.2025 12:30 Відповісти
за що тоді "дєди ваєвалі" з московської сінагоги,
проти гітлерові..?
показати весь коментар
14.11.2025 12:36 Відповісти
Ударів у відповідь по нацистам россії традиційно не буде. Наслідки виборів по приколу 2019.
показати весь коментар
14.11.2025 12:22 Відповісти
о, мамєдка нарісувався вже. зараз почне на Кличка 3.14здіти...
показати весь коментар
14.11.2025 12:22 Відповісти
Так і тупому зрозуміло що це взаємний договорняк пуйла і потужного, той утюжить шахедами простий народ, оминаючи їхні маєтки, а ці українські гниди потужно гундосять з пустого в порожне і дерибанять західну допомогу.
показати весь коментар
14.11.2025 12:29 Відповісти
хло-москва нищить цілий український народ..
чиїсь конкретно маєтки..
йому по барабану..
показати весь коментар
14.11.2025 12:32 Відповісти
Йому навіть по барабану, коли прилітає в його начебто рідний Кривий Ріг.
Цікаво: якої зараз думки про свого "видатного" земляка мешканці Крив.Рога?
показати весь коментар
14.11.2025 13:12 Відповісти
думку напевно якусь мають,
але боронити своє місто не всі підуть..
ждуть ..
показати весь коментар
14.11.2025 13:20 Відповісти
Саме так
показати весь коментар
14.11.2025 13:39 Відповісти
Такое впечатление, что у этих дронов постоянные маршруты, например в Святошино....
показати весь коментар
14.11.2025 12:54 Відповісти
окраїни Києва беруть на себе 1ий удар
показати весь коментар
15.11.2025 00:31 Відповісти
Все по будинках
показати весь коментар
14.11.2025 13:16 Відповісти
бо свинособаки московські,,
показати весь коментар
14.11.2025 13:21 Відповісти
Поки що в кончені заспи ні разу не було.
Особливими траєкторіями літають.
Звичайні людішкі
показати весь коментар
14.11.2025 13:41 Відповісти
 
 