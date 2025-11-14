РУС
Атака ракет и БпЛА на Киев
10 077 12

Массированная атака РФ по Киеву: 3 погибших, среди пострадавших - дети и беременная женщина. ФОТОрепортаж

В результате массированной атаки России по Киеву погиб один человек, по меньшей мере, 15 получили ранения. Подразделения ГСЧС спасли более 40 человек в разных районах столицы. На местах работают все экстренные службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Погибшие и пострадавшие

По предварительной информации, в столице три человека погибли, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он отметил, что в данное время информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут.

"Пострадали 26 жителей города. Среди них - двое детей 7 и 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - добавил Кличко.

Подольский район

Ракета попала в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 жителей.

Днепровский район

Спасатели ликвидировали возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажного здания — спасено 17 человек.
По другому адресу произошел пожар площадью 30 кв. м и частичное разрушение 19-го и 21-го этажей.
Также горели деревянные здания спортивной базы на площади 200 кв. м.

Дарницкий район

Зафиксировано возгорание площадью 5 кв. м на территории школы.

Деснянский район

В многоэтажке на уровне 7-го этажа произошел пожар, который локализован. Спасены 9 человек, еще 50 эвакуировано.
По другому адресу горело здание с 5 по 8 этаж — погиб один человек. Спасены 14 человек, среди них один ребенок. Один человек деблокирован из-под завалов.

Соломенский район

Горели крыша и пятый этаж жилого дома. Спасатели вывели на безопасную территорию 20 человек.

Святошинский район

Фиксировалось попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидирован пожар в 22-этажке на уровне 19-го этажа.

Голосеевский район

Осколки упали на территорию больницы.
По другому адресу спасатели потушили возгорание здания на площади 15 кв. м.

Шевченковский район

Ликвидирован пожар на открытой территории.

Оболонский район

Попадание в 9-этажку вызвало пожар квартир с 7 по 9 этажи на площади около 100 кв. м. Один человек спасен, возгорание ликвидировано.

Российский удар по Киеву 14 ноября: 1 погибший, 15 раненых, масштабные пожары
Масква - то є місто молодості нашого перзідента, там він скакав у кожаних штанях. Та і Ермак не веліли робити балістіку, бо по жопе надає.
Чому досі мацква виглядає так, в не як на другому фото 😡
******* новини з самого ранку- ворог атакував, ворог наніс, ворог завдав удару, тривають запеклі бої, ворог окупував, а ще додати, що по 15, 16 годин немає світла, то повний *******. А на росії все добре, благодать ні згарищ, ні трупів мирного населення
Боже бережи усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, та колишніх працівників УТ з Хрещатика 26. Воякам ЗСУ подяка, ухілянти лохі, фатерлянд Украіна переможе.
14.11.2025 06:25 Ответить
Ну звісно впали уламки метеорита. Чи вам особисто потрібні моделі ракет з серійними номерами? Аби щось написати
14.11.2025 06:59 Ответить
Чому досі мацква виглядає так, в не як на другому фото 😡
14.11.2025 07:07 Ответить
Масква - то є місто молодості нашого перзідента, там він скакав у кожаних штанях. Та і Ермак не веліли робити балістіку, бо по жопе надає.
14.11.2025 07:11 Ответить
Ху?ло намагається зірвати суд по мідасу, бо ж спливає срасійський слід (поки лише на рівні сенатора, деркача), мід загрозою викриття вся "червона капелла" наших днів. Котра х?єм на роялі.
14.11.2025 08:25 Ответить
******* новини з самого ранку- ворог атакував, ворог наніс, ворог завдав удару, тривають запеклі бої, ворог окупував, а ще додати, що по 15, 16 годин немає світла, то повний *******. А на росії все добре, благодать ні згарищ, ні трупів мирного населення
14.11.2025 08:30 Ответить
Співчуття рідним загиблих пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
14.11.2025 08:34 Ответить
 
 