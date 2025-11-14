Массированная атака РФ по Киеву: 3 погибших, среди пострадавших - дети и беременная женщина. ФОТОрепортаж

В результате массированной атаки России по Киеву погиб один человек, по меньшей мере, 15 получили ранения. Подразделения ГСЧС спасли более 40 человек в разных районах столицы. На местах работают все экстренные службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Погибшие и пострадавшие

По предварительной информации, в столице три человека погибли, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он отметил, что в данное время информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут.

"Пострадали 26 жителей города. Среди них - двое детей 7 и 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - добавил Кличко.

Подольский район

Ракета попала в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 жителей.

Днепровский район

Спасатели ликвидировали возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажного здания — спасено 17 человек.

По другому адресу произошел пожар площадью 30 кв. м и частичное разрушение 19-го и 21-го этажей.

Также горели деревянные здания спортивной базы на площади 200 кв. м.

Дарницкий район

Зафиксировано возгорание площадью 5 кв. м на территории школы.

Деснянский район

В многоэтажке на уровне 7-го этажа произошел пожар, который локализован. Спасены 9 человек, еще 50 эвакуировано.

По другому адресу горело здание с 5 по 8 этаж — погиб один человек. Спасены 14 человек, среди них один ребенок. Один человек деблокирован из-под завалов.

Соломенский район

Горели крыша и пятый этаж жилого дома. Спасатели вывели на безопасную территорию 20 человек.

Святошинский район

Фиксировалось попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидирован пожар в 22-этажке на уровне 19-го этажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Киев ракетами и дронами: зафиксированы попадания в нескольких районах, 24 человека пострадали (обновлено)

Голосеевский район

Осколки упали на территорию больницы.

По другому адресу спасатели потушили возгорание здания на площади 15 кв. м.

Шевченковский район

Ликвидирован пожар на открытой территории.

Оболонский район

Попадание в 9-этажку вызвало пожар квартир с 7 по 9 этажи на площади около 100 кв. м. Один человек спасен, возгорание ликвидировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Киевской области: шесть пострадавших, среди них ребенок















