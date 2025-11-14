Рашисты нанесли удар по Одесщине: поврежден энергообъект, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября атаковали ударными дронами Одесскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство целей было уничтожено ПВО, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры и энергетического объекта.

Последствия атаки

"В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, повреждены рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели оперативно локализовали возгорание", - говорится в сообщении.

В результате удара РФ известно о пострадавшем, ему оказана помощь.

