Рашисты нанесли удар по Одесщине: поврежден энергообъект, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в ночь на 14 ноября атаковали ударными дронами Одесскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Большинство целей было уничтожено ПВО, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры и энергетического объекта.
Последствия атаки
"В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, повреждены рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели оперативно локализовали возгорание", - говорится в сообщении.
В результате удара РФ известно о пострадавшем, ему оказана помощь.
Что предшествовало?
- Россияне нанесли удар по Киевской области, в результате чего пострадали 6 человек.
- В Киеве после массированного удара РФ известно о трех погибших и по меньшей мере 15 пострадавших.
- В Черкасской области российские дроны повредили жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру.
- В Кировоградской области повреждена линия электропередач.
