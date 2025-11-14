Понад 400 дронів та 18 ракет випустила РФ вночі, пошкоджено посольство Азербайджану, - Зеленський

Зеленський розповів про наслідки удару 14 листопада

У Києві внаслідок російських ударів пошкоджено десятки багатоповерхівок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Відомо про десятки поранених, зокрема дітей та вагітну жінку. Чотири людини загинули внаслідок обстрілу.

"Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика.

Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна відповідає на такі удари далекобійною силою.

"А світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо.

Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував він.

Про це і речники розкажуть.
Які новини по "двушка на маскву"?
14.11.2025 09:23 Відповісти
И ты падло еще и обворовываешь ээту многострадальную страну!
14.11.2025 09:33 Відповісти
А що там із відставкою Уряду?
14.11.2025 09:48 Відповісти
"пошкоджене Посольство Азербайджану" - это они всё "Луч" долбают...
14.11.2025 13:24 Відповісти
 
 