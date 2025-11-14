Понад 400 дронів та 18 ракет випустила РФ вночі, пошкоджено посольство Азербайджану, - Зеленський

У Києві внаслідок російських ударів пошкоджено десятки багатоповерхівок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відомо про десятки поранених, зокрема дітей та вагітну жінку. Чотири людини загинули внаслідок обстрілу.

"Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика.



Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Росіяни вбили трьох цивільних на Харківщині FPV-дроном, вони їхали за пенсією та гумдопомогою. ВIДЕО

Зеленський зазначив, що Україна відповідає на такі удари далекобійною силою.

"А світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо.

Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував він.

Читайте: МЗС Румунії про обстріли України: Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії"

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару по Чугуєву: пошкоджено приватне підприємство