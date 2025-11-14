Более 400 дронов и 18 ракет выпустила РФ ночью, повреждено посольство Азербайджана, - Зеленский

В Киеве в результате российских ударов повреждены десятки многоэтажек.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

Известно о десятках раненых, в том числе детях и беременной женщине. Четыре человека погибли в результате обстрела.

"Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика.



Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина отвечает на такие удары дальнобойной силой.

"А мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно остановить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно.

Необходимо укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил он.

Что предшествовало?

