Более 400 дронов и 18 ракет выпустила РФ ночью, повреждено посольство Азербайджана, - Зеленский
В Киеве в результате российских ударов повреждены десятки многоэтажек.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Известно о десятках раненых, в том числе детях и беременной женщине. Четыре человека погибли в результате обстрела.
"Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика.
Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что Украина отвечает на такие удары дальнобойной силой.
"А мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно остановить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно.
Необходимо укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Россияне нанесли удар по Киевской области, в результате чего пострадали 6 человек.
- В Киеве после массированного удара РФ известно о трех погибших и, по меньшей мере, 15 пострадавших.
- В Черкасской области российские дроны повредили жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру.
- В Кировоградской области повреждена линия электропередач.
- В Одесской области поврежден энергообъект.
