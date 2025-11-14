ПВО ликвидировала 419 вражеских целей из 449, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С вечера 13 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого были использованы ударные беспилотники и ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 – "шахеды"):
- 430 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым;
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской обл. - РФ);
- 1 противокорабельную ракету "Циркон";
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (из ТОТ АР Крым/акватории Черного моря);
- 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).
Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:
- 405 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 6 баллистических ракет Искандер-М/КН-23;
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.
Также отмечается, что в настоящее время в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские беспилотники.
Последствия массированного удара 14 ноября
В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.
Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.
В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.
