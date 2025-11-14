Удар по Николаеву: количество пострадавших возросло до 8

Утром 13 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками. Число пострадавших в результате российской атаки возросло до 8.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он отметил, что в результате вчерашнего удара пострадала промышленная инфраструктура Николаева. Кроме того, утром 14 ноября стало известно, что ранения получили восемь человек.

"Двоим из них медицинская помощь была оказана амбулаторно. Сейчас в больницах находятся шесть пострадавших, по состоянию на утро - все стабильные, средней тяжести", - отметил Ким.

Обстрелы области за сутки

Вчера враг 14 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.

Кроме того, по Куцурубской громаде было нанесено два артиллерийских удара.

По предварительной информации, пострадавших нет.

