Удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 8
Зранку 13 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 8.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він зазначив, що внаслідок вчорашнього удару постраждала промислова інфраструктура Миколаєва. Крім того, зранку 14 листопада стало відомо, що поранення дістали вісім людей.
"Двом з ними медична допомога була надана амбулаторно. Наразі в лікарнях перебувають шість постраждалих, станом на ранок - всі стабільні, середньої важкості", - зазначив Кім.
Обстріли області за добу
Учора ворог 14 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Крім того, по Куцурубській громаді було завдано два артилерійські удари.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
