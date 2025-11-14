УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14116 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Миколаївщини
782 0

Удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 8

Російські дрони атакували Миколаїв: постраждали 8 осіб

Зранку 13 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив,  що внаслідок вчорашнього удару постраждала промислова інфраструктура Миколаєва. Крім того, зранку 14 листопада стало відомо, що поранення дістали вісім людей. 

"Двом з ними медична допомога була надана амбулаторно. Наразі в лікарнях перебувають шість постраждалих, станом на ранок - всі стабільні, середньої важкості", - зазначив Кім.

Обстріли області за добу 

Учора ворог 14 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Крім того, по Куцурубській громаді було завдано два артилерійські удари.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару по Чугуєву: пошкоджено приватне підприємство

Автор: 

безпілотник БпЛА (5884) Миколаїв (1903) Миколаївська область (2450) обстріл (34183) Миколаївський район (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 