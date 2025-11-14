ППО ліквідувала 419 ворожих цілей з 449, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 13 листопада російські загарбники завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для цього застосували ударні безпілотники та ракети повітряного, наземного та морського базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим;

3 аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Рязанської обл. - РФ);

1 протикорабельну ракету "Циркон";

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

Також зазначається, що наразі у повітряному просторі України фіксуються ворожі безпілотники.

Наслідки масованого удару 14 листопада

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

