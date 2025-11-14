Вночі Україна успішно застосувала "довгі нептуни" по цілях на території РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та кілька доповідей командувача Повітряних сил Кривоножка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику", - зазначив глава держави.

Читайте: ППО ліквідувала 419 ворожих цілей з 449, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Зеленський доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені.

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", - додав він.

Читайте: Зеленський поговорив зі Стуббом: обговорили масовану російську атаку на Україну

Довгий Нептун

Далекобійну версію крилатої ракети Р-360 "Нептун" (відома також як "Довгий Нептун") вперше показали публічно у серпня 2025 року.