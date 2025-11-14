Вночі Україна успішно застосувала "довгі нептуни" по цілях на території РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та кілька доповідей командувача Повітряних сил Кривоножка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику", - зазначив глава держави.
Зеленський доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені.
"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", - додав він.
Довгий Нептун
Далекобійну версію крилатої ракети Р-360 "Нептун" (відома також як "Довгий Нептун") вперше показали публічно у серпня 2025 року.
А ракету "Нептун" створили і випробували та поставили на бойове чергування при президенту Порошенко з 2015 і до 2019 року.
Так, це диво, що їх ще роблять.
По перше блекаут стався у 2005 році, у травні місяці.
Це було везінням, що не взимку, бо через блекаут відключилась частина ТЕЦ і енергогенерації маскви: ГЕС-1, ТЕЦ-9, ТЕЦ-11, ТЕЦ-17, ТЕЦ-22 тощо... Аварія сталась через загоряння одного сраного автотрансформатора на ПС №510 Чагино 2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ. Взагалі то трансформатори на підстанціях та генератори на ТЕЦ можуть працювати з перевантаженням до кількох годин, у звичайному режимі вони навантажені приблизно на 85% встановленої потужності. Резерв у 15% необхідний не лише на випадок аварії, а й для проведення планових ремонтних робіт. Зиму 2004/2005 року - період максимального навантаження - Мосенерго пережило з дефіцитом потужності, що виробляється. Резерву в 15% (про яке згадувалося вище) не було, майже всі ланки працювали на повну потужність. З приходом весни споживання поменшало майже на 40%, і частину об'єктів вивели на ремонт. Через це дефіцит потужності зберігався. Тому аварі на "Чагіно" призвела до ефекта доміно, і блекаут накрив московську енергосистему, яка втратила 2500 тис. кВт, або 26% усієї потужності. Також Тульська енергосистема втратила 900 тис. кВт (87%), Калузька - 100 тис. кВт (22%). Усього з енергосистеми було тимчасово виведено понад 300 підстанцій.
Після цієї аварії був виконаний цілий комплекс заходів, які значно підвищили стійкість енергосистеми московського регіону. Якщо цікаво, то можу для вас ще потицяти у клаву, і популярно про це вам розповісти. Треба?
🟢Донецьк, атаковано ангари на території металургійного заводу, 73 км від ЛБС;
🟢Новоросійськ, атаковано порт і нафтоперевалочний комплекс «Шесхаріс», 350 км від ЛБС;
🟢Новоросійськ, атаковано позицію ППО С-400, 350 км від ЛБС;
🟢Саратов, атаковано місцевий НПЗ, 600 км від ГГУ.
Нептуни створив геніальний Коростельов.
Найбільше допомогли йому Турчинов і Пашинський.
А Зеленський дорвавшись до влади заблокував фінансування, проектування і виробництво Нептунів.