УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11071 відвідувач онлайн
Новини Відео Українська ракета Довгий Нептун Удари по РФ
9 797 67

Вночі Україна успішно застосувала "довгі нептуни" по цілях на території РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та кілька доповідей командувача Повітряних сил Кривоножка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику", - зазначив глава держави.

Читайте: ППО ліквідувала 419 ворожих цілей з 449, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Зеленський доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені.

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", - додав він.

Читайте: Зеленський поговорив зі Стуббом: обговорили масовану російську атаку на Україну

Довгий Нептун

Далекобійну версію крилатої ракети Р-360 "Нептун" (відома також як "Довгий Нептун") вперше показали публічно у серпня 2025 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (27887) обстріл (34237) Удари по РФ (982)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
узурпатор, гарант корупції намагається відволікти людей від корупційних зашкварів
показати весь коментар
14.11.2025 10:58 Відповісти
+27
А фламінги де ? Чи то на завтрашню лапшу на вуха.
показати весь коментар
14.11.2025 11:02 Відповісти
+25
Довгий у члєнограя язик і не більше того.
показати весь коментар
14.11.2025 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про них багато чули но їх не бачили, звиздобол ти!
показати весь коментар
14.11.2025 10:53 Відповісти
Вася, довоі Нептуни якраз є. Іе розробка до епохи Зєлєнского. От Фламінги справді під питанням, бо то від міндічів.
показати весь коментар
14.11.2025 11:41 Відповісти
І де воно , це довге? У кокса тільки довгий язик! І взагалі ця компоновка ще радянська, що оце зелене небрите одоробло придумало, хз
показати весь коментар
14.11.2025 11:49 Відповісти
Вася, а як ти думаєш, чим по кацапії глибинній іноді шмаляють? Фламінгами? Слабкими дронами? Чи натівсько- штатівськими ракетами, яких нема, а тими, малого радіусу бити по кацапії не дозволяють?
показати весь коментар
14.11.2025 11:54 Відповісти
Довгий у члєнограя язик і не більше того.
показати весь коментар
14.11.2025 10:56 Відповісти
узурпатор, гарант корупції намагається відволікти людей від корупційних зашкварів
показати весь коментар
14.11.2025 10:58 Відповісти
вместе с довгими Нептунами летели Обрезаные Миндичи.
показати весь коментар
14.11.2025 12:40 Відповісти
доля ЧАУШЕСКУ тобі бажана від українців
показати весь коментар
14.11.2025 10:59 Відповісти
"...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери..."
показати весь коментар
14.11.2025 11:33 Відповісти
Включати кожного дня перед сном на банковій
показати весь коментар
14.11.2025 14:16 Відповісти
А фламінги де ? Чи то на завтрашню лапшу на вуха.
показати весь коментар
14.11.2025 11:02 Відповісти
зима. всі фламінго перелетіли до вирію ) до весни мова про них не йтиме!
показати весь коментар
14.11.2025 11:05 Відповісти
В Ізраїль полетіли 😆
показати весь коментар
14.11.2025 15:11 Відповісти
У "Нептунах" ми впевнені, але чекаємо обіцяні сотні "Фламінго", які кращі за "Томагавки"
показати весь коментар
14.11.2025 11:02 Відповісти
Саме цікаве - на "заставці" фото "Товстого Нептуна", а не "Довгого"...
показати весь коментар
14.11.2025 11:20 Відповісти
Какая разница! (с))
показати весь коментар
16.11.2025 04:35 Відповісти
Навіть якщо застосували "Нептун", довгий він чи короткий - то це ракета того "бариги". А де тваої брехуне ракети "Фламінго", "Рути" "Паляниці"? Всяґ країна сидить без світла, багато без води і тепла, а ти продовжуєш далі втирати, який ти хороший патріот і наповнювати "общак" цукерманів, міндичів і шефірів?
показати весь коментар
14.11.2025 11:02 Відповісти
"Барига" у вас Порошенко. При януковичу Р-360 "Нептун" була як при Боневтіку Позорно-Брехливому були: мільярдний ліс, зарплата вчителям 4 штуки баксів, ракета "Фламінго", країна "зелений Рай", безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру і там ще великий список обіцянок.
А ракету "Нептун" створили і випробували та поставили на бойове чергування при президенту Порошенко з 2015 і до 2019 року.
показати весь коментар
14.11.2025 11:39 Відповісти
Нужна перемога, пускай небольшая но срочно. Я не удивлюсь если и фламинго полетит прямо из киностудии или где их там талантливые наборщики массовок делают
показати весь коментар
14.11.2025 11:03 Відповісти
Цілих 2.
Адекватна відповідь?
показати весь коментар
14.11.2025 11:06 Відповісти
Зважте на результат!
показати весь коментар
16.11.2025 04:37 Відповісти
Два Нептуни раз на квартал?
Так, це диво, що їх ще роблять.
показати весь коментар
16.11.2025 10:44 Відповісти
Київу цієї ночі добряче дісталося! Тому закономірне питання до тебе, Володимире - де удари по мацкві, звиздобол ти розетакий? Де "блек-аути" на рашистській столиці? Де твої обіцяні "фламінги". пустобрех???
показати весь коментар
14.11.2025 11:10 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри. Навіть якби були ракети, блекаут у мацквабаді не вдасться здійснити через дуже багато велику розгалуженість їх енергосистеми. Плюс висока щільність ппо саме там. Використати кілька десятків ракет не вартує того щоб на декілька годин залишити мацквабад без світла. Вони перерозподілять входи. Якщо щось і тушити-це слабозахищені регіони. Усякі там воронежі, ліпєцкі, саратови, курські, бєлгороди, брянські та інші тамбови та рязані. По-перше це простіше, а по-друге-буде викликати внутрішні невдоволення посеред орків : "пачєму всє регіоньі без свєта, а в маскве і пітере свєт всегда єсть".
показати весь коментар
14.11.2025 11:46 Відповісти
В 2008 була пожеда на північній підстанції москви і все місто тиждень було без світла. Тиждень !!!
показати весь коментар
14.11.2025 12:32 Відповісти
так, і не тільки місто. Але після того були зроблені висновки, тому електромережа маскви і московського регіону зараз побудована трохи по іншому.
показати весь коментар
14.11.2025 12:51 Відповісти
"Були зроблені висновки" - ТАМ ТАКОГО НЕ БУВАЄ
показати весь коментар
14.11.2025 12:54 Відповісти
нажаль. це не так, як ви думаєте. Не треба тримати ворогів за повних довбойобів. Це небезпечно.
По перше блекаут стався у 2005 році, у травні місяці.
Це було везінням, що не взимку, бо через блекаут відключилась частина ТЕЦ і енергогенерації маскви: ГЕС-1, ТЕЦ-9, ТЕЦ-11, ТЕЦ-17, ТЕЦ-22 тощо... Аварія сталась через загоряння одного сраного автотрансформатора на ПС №510 Чагино 2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ. Взагалі то трансформатори на підстанціях та генератори на ТЕЦ можуть працювати з перевантаженням до кількох годин, у звичайному режимі вони навантажені приблизно на 85% встановленої потужності. Резерв у 15% необхідний не лише на випадок аварії, а й для проведення планових ремонтних робіт. Зиму 2004/2005 року - період максимального навантаження - Мосенерго пережило з дефіцитом потужності, що виробляється. Резерву в 15% (про яке згадувалося вище) не було, майже всі ланки працювали на повну потужність. З приходом весни споживання поменшало майже на 40%, і частину об'єктів вивели на ремонт. Через це дефіцит потужності зберігався. Тому аварі на "Чагіно" призвела до ефекта доміно, і блекаут накрив московську енергосистему, яка втратила 2500 тис. кВт, або 26% усієї потужності. Також Тульська енергосистема втратила 900 тис. кВт (87%), Калузька - 100 тис. кВт (22%). Усього з енергосистеми було тимчасово виведено понад 300 підстанцій.
Після цієї аварії був виконаний цілий комплекс заходів, які значно підвищили стійкість енергосистеми московського регіону. Якщо цікаво, то можу для вас ще потицяти у клаву, і популярно про це вам розповісти. Треба?
показати весь коментар
14.11.2025 14:26 Відповісти
Вдасться, вартує, треба. Бити по москвасранску - пріоритет номер 1.
показати весь коментар
14.11.2025 13:02 Відповісти
"успішно застосувала "довгі нептуни" - що, обидва?
А наступного місяця ще два точно встигнуть зробити?
показати весь коментар
14.11.2025 11:11 Відповісти
Якби "успішна Зе-команда" не забила болт на КБ "Луч" і "Південмаш" починаючи з 2019, і належно їх евакюювали в 2022, то були б свої ППО і балістика.
А тепер залишилося - тільки відосики і жебракувати.
Сжоже у "шумерів" є одне вміння - красти.
показати весь коментар
14.11.2025 11:12 Відповісти
Применили Нептуны, что достались от ненавистного шоколадного барыги, а где же Фламинго что созданы при кровавом блазне
показати весь коментар
14.11.2025 11:13 Відповісти
Де сто Фламінг одночасно по Єлабузі?
показати весь коментар
14.11.2025 11:14 Відповісти
На порохових прискорювачах туди не долетіти (у двох наявних відео показали їх роботу).
показати весь коментар
14.11.2025 11:35 Відповісти
"ідіть у сраку"
показати весь коментар
14.11.2025 11:16 Відповісти
Скоро вже настане той момент, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Затримка лишень за свіжою партією гуманітарної допомоги чудодійного порошку з Колумбії, який переносить зебуїна в паралельну реальність
показати весь коментар
14.11.2025 11:16 Відповісти
А е такий порошковий засiб, котрий всих невiгласiв назавжди здiймае у вирiй , без гарантованого приземлення?
показати весь коментар
14.11.2025 11:24 Відповісти
Тут питання лишень в кількості використаного порошкового засобу, передозування гарантовано перенесе криворізького наполеончика в країну вічної потужно-незламності.
показати весь коментар
14.11.2025 12:15 Відповісти
Тiпо, крiзь вiкно здiйметься?
показати весь коментар
14.11.2025 12:48 Відповісти
Не буде Боневтік Потужно-Брехливий і Мародер направляти ракети на московію - там його шефір разом з дружбаном деркачем тримають общак, який роками тягнули важкими сумками з України. Тут питання - а хто супроводжував такий важливий вантаж під час війни до росії? Невже та частина СБУ, що прислужує Боневтіку?
показати весь коментар
14.11.2025 11:24 Відповісти
Каароч, дайте йому солоноi скумбрii по 8 грн...Бозезь ты мой. мне и не надо утверждать , шо свое креслу ему не потянуть, тянет кресло на порядки рангов ниже, типо, кресло мелкАГА политическАГА обозревателя, времен мендельши с безмозглой.
показати весь коментар
14.11.2025 11:19 Відповісти
Довгі пиз@уни.
Ваван,как там блєкаут в масквє? Вєсь в нєптунах чи пиз@унах?
показати весь коментар
14.11.2025 11:19 Відповісти
Он мне все больше ***** начинает напоминать. Хотя нет, Шойгу. ***** видосики не пилит и ахинею не несет. У него этим придворные шуты занимаются. Но наш все в одном флаконе. За всех отдувается бедолага квартальный. Шутам некогда, они наличку сумками таскают. Им тоже трудно.
показати весь коментар
14.11.2025 11:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM "Я вам ничего не должен", - Зеленський
показати весь коментар
14.11.2025 11:27 Відповісти
Вночі БПЛА атакували 4 об'єкти на території РФ та окупованих територій:

🟢Донецьк, атаковано ангари на території металургійного заводу, 73 км від ЛБС;

🟢Новоросійськ, атаковано порт і нафтоперевалочний комплекс «Шесхаріс», 350 км від ЛБС;

🟢Новоросійськ, атаковано позицію ППО С-400, 350 км від ЛБС;

🟢Саратов, атаковано місцевий НПЗ, 600 км від ГГУ.
показати весь коментар
14.11.2025 11:37 Відповісти
Дуже велика відмінність від уже відомої нам пускової установки УСПУ-360

показати весь коментар
14.11.2025 11:40 Відповісти
Це кому Ви прийшли сюди втирати фуфло? Натякаєте, що майже нову ракету зробили при Зеленському? "Нептун" і є "Нептун", від модифікації залежить більше чи менше заряду. А при Зеленському створили непогану "ракету" міндіч, яка з величезною швидкістю вимітала долари на москву і в офшори. Доказано часом і фактами.
показати весь коментар
14.11.2025 12:01 Відповісти
Короткий "Небздун" отчитался о длинном "Нептуне"
показати весь коментар
14.11.2025 11:51 Відповісти
А ще ж є довгі Плутони! Фламотрони!
показати весь коментар
14.11.2025 11:56 Відповісти
Тільки до Нептунів Зеленський немає жодного стосунку.
Нептуни створив геніальний Коростельов.
Найбільше допомогли йому Турчинов і Пашинський.
А Зеленський дорвавшись до влади заблокував фінансування, проектування і виробництво Нептунів.
показати весь коментар
14.11.2025 12:01 Відповісти
А ФлаМіндічи не застосовував?
показати весь коментар
14.11.2025 12:01 Відповісти
А чого є десятки роликів з наслідками дронових атак, але немає жодного відео прильоту довгих нептунів і фламінгів, а лише відео запуску якоїсь ракети пізно вночі?
показати весь коментар
14.11.2025 12:08 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 12:19 Відповісти
Щось не видно щоб кацапи сиділи без світла, а електрика- це найголовніше майже в усіх сферах діяльності.
показати весь коментар
14.11.2025 12:23 Відповісти
Я вже не можу цю падаль ні бачити ,ні чути
показати весь коментар
14.11.2025 12:43 Відповісти
Тобто, бiльше голосувати за невiгласiв - зась?
показати весь коментар
14.11.2025 12:49 Відповісти
брехло зелени....фламинги та паляниці де.крадій...
показати весь коментар
14.11.2025 12:51 Відповісти
Хайпує членограй на чужих досягненнях...яке убоге створіння...фу блд...
показати весь коментар
14.11.2025 13:16 Відповісти
 
 