Україна вперше показала крилату ракету "Довгий Нептун", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Далекобійну версію крилатої ракети Р-360 "Нептун" (відома також як "Довгий Нептун") вперше показали публічно.

Ще у березні 2025 року ракета пройшла випробування та здійснює ураження на відстані 1000 км.

Про її розробку було відомо із листопада 2023 року. Проте на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" оприлюднили відео, на якому, ймовірно, й демонструється ракета разом із іншими зразками українського озброєння.

Видання зазначає, що у відео демонструють старі відео з пуском, зняті ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.

Журналісти розповіли, до "Довгий Нептун" ще з березня б'є по об'єктах окупантів.

Ракету також можна порівняти із першою версією Р-360.

"Скоріш за все, хвостова частина, там де розміщений двигун, змін не зазнала, а тому її можливо взяти у ролі "опорної точки" для масштабу. І це означає, що довжина "Довгого Нептуна" становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метри довший за Р-360.

Центральна часть фюзеляжу "Довгого Нептуна" була збільшена у діаметрі, приблизно до 50 см з 38 см. Тобто нова ракета не лише довша, вона й "товстіша". Вочевидь це пов'язано із необхідністю збільшення палива. Водночас носовий обтікач має такий самий діаметр.

Звісно зросла й площа крил та хвостового оперення, яка має компенсувати більшу злітну вагу. Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг, щодо "Довгого Нептуна", то ці параметри невідомі", - йдеться в матеріалі.

