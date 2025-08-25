Украина впервые показала крылатую ракету "Довгий Нептун", - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" (известная также как "Довгий Нептун") впервые показали публично.
Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
Еще в марте 2025 года ракета прошла испытания и осуществляет поражение на расстоянии 1000 км.
О ее разработке было известно с ноября 2023 года. Однако на официальном аккаунте госпортала "Оружие" обнародовали видео, на котором, вероятно, и демонстрируется ракета вместе с другими образцами украинского вооружения.
Издание отмечает, что в видео демонстрируют старые видео с пуском, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.
Журналисты рассказали, что "Довгий Нептун" еще с марта бьет по объектам оккупантов.
Ракету также можно сравнить с первой версией Р-360.
"Скорее всего, хвостовая часть, там где размещен двигатель, изменений не претерпела, а потому ее можно взять в качестве "опорной точки" для масштаба. И это означает, что длина "Довгого Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360.
Центральная часть фюзеляжа "Довгого Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см с 38 см. То есть новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно, это связано с необходимостью увеличения топлива. В то же время носовой обтекатель имеет такой же диаметр.
Конечно выросла и площадь крыльев и хвостового оперения, которая должна компенсировать больший взлетный вес. Что касается веса боевой части, то в старой версии она составляла 150 кг, что же относительно "Довгого Нептуна", то эти параметры неизвестны", - говорится в материале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мультики, у наступному сезоні про голобородька?
Ви спочатку зробіть, запустіть виробництво, забезпечте війська, а потім вже розповідайте.
Я маю великий сумнів що ця влада може організувати маштабування виробництва ракет адже це потребує величезного адміністративного напруження всієї держави!
Інакше зедібіли не вірять, сумніваються.
Обратите внимание на 2 тип ботов. В этой теме их точно будет много
«Проукраинская» - она работает гораздо тоньше. Ее цель - не переубедить, а расколоть и и внушить мысль, что все пропало. Она будет маскироваться, чтобы вызвать доверие. 90% информации в этих сообщениях будет правдой для того, чтобы влить в мозг 10% вранья, парализующего волю к сопротивлению. Украинский флаг на аватарке, место жительства - Днепр или Киев. Свои, дескать. Самые эффективные боты - это не те, кто пишет «Слава России». Это те, кто маскируется под «разочарованного патриота». Они оперируют несколькими нарративами:
«Власть вас предала».
Массово распространяются и усиливаются любые реальные или выдуманные случаи коррупции, некомпетентности или предательства в украинской власти или армии. «Пока вы тут донатите по 100 гривен, они воруют миллиарды!», «Залужного/Сырского/любого генерала сливают!», «Зеленский продался Западу/олигархам!», «Простых парней бросают в мясные штурмы без подготовки!» «Я всем сердцем за нашу победу, но то, что творят наши военкомы, - это преступление! Куда смотрит власть?» «Я доначу на ВСУ с первого дня, но когда я вижу, на каких машинах ездят депутаты, у меня опускаются руки»
«Запад вас бросил/использует
Любая задержка с поставками оружия, любое осторожное заявление западного политика подается как окончательное предательство. «Вот видите, они вам даже ракеты боятся дать!», «Для них вы просто инструмент для ослабления России, им на вас плевать», «Выборы в США/Европе, и про вас все забудут!», «Вы воюете до последнего украинца за интересы Америки!»
тут є лише два види громадян, ті хто за Україну і ті хто за зеленського.
Круто... фігачать. Але ж не Нептуни по НПЗ, а то єдиний марафон тобі по тім`ячку...
А поміж них і про рожеві Фламінго.
**** ти зелена, крім фанерних літачків реально ну ніхрена! Фанера і людські життя. Ну ще браковані міни і те, що світ дає. То й трохи рятує.
Відчуває, що скоро в ту зелену задницю йому скоро кіл залізе за ту всю херню, що воно шість років творить, от і робить те, що вміє - бреше, бреше і бреше.
Фотки, відосіки замість реальних ракет і зброї.
Остаточні випробовування Нептуна завершені ще в 2019 році! У 2020 вона мала йти в серію!
Скільки комплексів за 5 років виготовлено?! скільки запусків? Скільки цілей вражено?
Єдине, про що ми знаємо, то маацква, той, що крейстер. І, головне, тими ракетами, які вдалось врятувати на початку вторгнення!
На Таню Чорновол, Пашинського і багатьох інших за врятовані Стугни, Нептуни ще до сьогодні ДБР веде кримінальну справу.
А вони, тварюки, нам знову фотографії тичуть...
https://militarnyi.com/uk/articles/rakety-neptun-urazhennya-rosijskyh-skladiv-i-naftobaz-u-2024-rotsi/ Про роботу Нептуна.
От скільки тих пусків, скільки цілей?