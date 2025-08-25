Украина впервые показала крылатую ракету "Довгий Нептун", - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" (известная также как "Довгий Нептун") впервые показали публично.

Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Еще в марте 2025 года ракета прошла испытания и осуществляет поражение на расстоянии 1000 км.

О ее разработке было известно с ноября 2023 года. Однако на официальном аккаунте госпортала "Оружие" обнародовали видео, на котором, вероятно, и демонстрируется ракета вместе с другими образцами украинского вооружения.

Издание отмечает, что в видео демонстрируют старые видео с пуском, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.

Журналисты рассказали, что "Довгий Нептун" еще с марта бьет по объектам оккупантов.

Ракету также можно сравнить с первой версией Р-360.

"Скорее всего, хвостовая часть, там где размещен двигатель, изменений не претерпела, а потому ее можно взять в качестве "опорной точки" для масштаба. И это означает, что длина "Довгого Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360.

Центральная часть фюзеляжа "Довгого Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см с 38 см. То есть новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно, это связано с необходимостью увеличения топлива. В то же время носовой обтекатель имеет такой же диаметр.

Конечно выросла и площадь крыльев и хвостового оперения, которая должна компенсировать больший взлетный вес. Что касается веса боевой части, то в старой версии она составляла 150 кг, что же относительно "Довгого Нептуна", то эти параметры неизвестны", - говорится в материале.

