РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10037 посетителей онлайн
Новости Фото Ракетная программа Украины Украинская ракета Довгий Нептун
6 991 73

Украина впервые показала крылатую ракету "Довгий Нептун", - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" (известная также как "Довгий Нептун") впервые показали публично.

Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Еще в марте 2025 года ракета прошла испытания и осуществляет поражение на расстоянии 1000 км.

О ее разработке было известно с ноября 2023 года. Однако на официальном аккаунте госпортала "Оружие" обнародовали видео, на котором, вероятно, и демонстрируется ракета вместе с другими образцами украинского вооружения.

Издание отмечает, что в видео демонстрируют старые видео с пуском, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.

Как выглядит ракета

Журналисты рассказали, что "Довгий Нептун" еще с марта бьет по объектам оккупантов.

Также смотрите: Украина ежедневно изготавливает по одной дальнобойной ракете "Фламинго", - Associated Press. ВИДЕО

Ракету также можно сравнить с первой версией Р-360.

Как выглядит ракета

"Скорее всего, хвостовая часть, там где размещен двигатель, изменений не претерпела, а потому ее можно взять в качестве "опорной точки" для масштаба. И это означает, что длина "Довгого Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360.

Центральная часть фюзеляжа "Довгого Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см с 38 см. То есть новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно, это связано с необходимостью увеличения топлива. В то же время носовой обтекатель имеет такой же диаметр.

Конечно выросла и площадь крыльев и хвостового оперения, которая должна компенсировать больший взлетный вес. Что касается веса боевой части, то в старой версии она составляла 150 кг, что же относительно "Довгого Нептуна", то эти параметры неизвестны", - говорится в материале.

Читайте: Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

Автор: 

крылатые ракеты (899) ракеты (3691)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Скільки можна показувати Нептуни з Фламінгами? Коли застосовувати вже почнуть?
показать весь комментарий
25.08.2025 09:59 Ответить
+19
Знову цей піздеж.
Ви спочатку зробіть, запустіть виробництво, забезпечте війська, а потім вже розповідайте.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:04 Ответить
+17
гарні картинки!
мультики, у наступному сезоні про голобородька?
показать весь комментарий
25.08.2025 09:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарні картинки!
мультики, у наступному сезоні про голобородька?
показать весь комментарий
25.08.2025 09:59 Ответить
Скільки можна показувати Нептуни з Фламінгами? Коли застосовувати вже почнуть?
показать весь комментарий
25.08.2025 09:59 Ответить
Тобі "пальцем ткнуть"? У місце та час пуску? А потім, у місце прильоту? Наскільки мені відомо, "Довгий Нептун" уже прилітав туди, куди треба... Можливо, прилітав і "Фламінго". Просто спочатку його, можливо, запускали кудись ближче (там є (писалося), можливість "варіативності "пальне-дальність,-вага боєголовки").
показать весь комментарий
25.08.2025 10:14 Ответить
Как же без тебя, знатока черниговского этот пост пройдёт?! Ты даже и про прилеты длинного Нептуна знаешь?! Очередной корешок тебе об этом рассказал?! Отчиталась власть перед иностранными дядьками куда деньги потратили и вот и всех делов!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:25 Ответить
Привіт Яшка..
показать весь комментарий
25.08.2025 10:59 Ответить
Так написано що використовується з березня, уважніше треба бути!!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:18 Ответить
На паркані теж багато чого пишуть,Де конкретні підтверджені удари цією ракетою по території кацапів?Де удари Паляниці,Пекла,Трембіти,Рути?Працює на даний час,дрон Лютий,а все решта то локшина на вуха зебілів.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:28 Ответить
дуже важлива твоя думка, для цього варто було зареєструватись.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:28 Ответить
Фотосесія відбулася в тунелі в Карпатах.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:00 Ответить
Тобто балістики так і не зробили.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:02 Ответить
Про балістику декілька тижнів тому красиво розказав реЗЕдент. Все, цього достатньо. Зірвав аплодисменти захоплених зелених ватників і пішов далі знімати відоси. Хтось справді вважає, що людина, яка з 2019 робили все, щоб Україна не мала власного масового виробництва ракет, раптом отямиться та почне їх масово виробляти? Ні, далі будуть красиві картинки, старі відео запусків 2018-2019 років, красиві відосики, а масового виробництва та застосування наших ракет не буде, тим більше балістики. Бо вже якщо на четвертому році війни цього нема, звідки це візьметься в подальшому? Та й навіщо, якщо мудрому наріду достатньо картинок та побрехеньок на єдиному шмарафонє.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:51 Ответить
Краще б показали, як вона валить по кремлю...
показать весь комментарий
25.08.2025 10:04 Ответить
Знову цей піздеж.
Ви спочатку зробіть, запустіть виробництво, забезпечте війська, а потім вже розповідайте.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:04 Ответить
Все добре, але де масштабування? Їх треба ставити на конвеер. Клепати як пиріжки. Їбашити над ними в 5 змін.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:09 Ответить
Нептуну вже 5-6 років. А масштабу немає. Зробили трішки більше ніж *****.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:11 Ответить
Саме так, ключове є муляж на стенді і використаний експеріментальний зразок,це все.
Я маю великий сумнів що ця влада може організувати маштабування виробництва ракет адже це потребує величезного адміністративного напруження всієї держави!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:51 Ответить
Ждемо підтвердження наявності цих виробів - гундосика Зелідора про сто тисяч п'ятсот вже завтра.
Інакше зедібіли не вірять, сумніваються.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:09 Ответить
Видання зазначає, що у відео демонструють старі відео з пуском, зняті ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:10 Ответить
Теж це одразу помітив.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:48 Ответить
можливо, що це саме ті ракетні комплекси,які були зупинені у виробництві в Україні , з приходом до влади "зе"???https://www.bbc.com/ukrainian/news-53083740????
показать весь комментарий
25.08.2025 10:11 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 10:12 Ответить
https://echofm.online/opinions/ne-slushajte-botov

Обратите внимание на 2 тип ботов. В этой теме их точно будет много
показать весь комментарий
25.08.2025 10:13 Ответить
От вона, друга група.
«Проукраинская» - она работает гораздо тоньше. Ее цель - не переубедить, а расколоть и и внушить мысль, что все пропало. Она будет маскироваться, чтобы вызвать доверие. 90% информации в этих сообщениях будет правдой для того, чтобы влить в мозг 10% вранья, парализующего волю к сопротивлению. Украинский флаг на аватарке, место жительства - Днепр или Киев. Свои, дескать. Самые эффективные боты - это не те, кто пишет «Слава России». Это те, кто маскируется под «разочарованного патриота». Они оперируют несколькими нарративами:
«Власть вас предала».
Массово распространяются и усиливаются любые реальные или выдуманные случаи коррупции, некомпетентности или предательства в украинской власти или армии. «Пока вы тут донатите по 100 гривен, они воруют миллиарды!», «Залужного/Сырского/любого генерала сливают!», «Зеленский продался Западу/олигархам!», «Простых парней бросают в мясные штурмы без подготовки!» «Я всем сердцем за нашу победу, но то, что творят наши военкомы, - это преступление! Куда смотрит власть?» «Я доначу на ВСУ с первого дня, но когда я вижу, на каких машинах ездят депутаты, у меня опускаются руки»
«Запад вас бросил/использует
Любая задержка с поставками оружия, любое осторожное заявление западного политика подается как окончательное предательство. «Вот видите, они вам даже ракеты боятся дать!», «Для них вы просто инструмент для ослабления России, им на вас плевать», «Выборы в США/Европе, и про вас все забудут!», «Вы воюете до последнего украинца за интересы Америки!»
показать весь комментарий
25.08.2025 10:22 Ответить
Так а Ви сами бачили, на яких машинах їздять депутати? В країні, де середня зп 500 долярів. І я ж не кажу, що вони вкрали (бо правоохоронні органи чомусь геть мишей не ловлять на тому полі), ніт - це офіційно такий рівень добробуту забезпечує держава, тобто ми з вами. І хоч один з кандидатів в Президенти - має намір щось змінювати в цьому напрямку? А де він про це казав, покажить.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:33 Ответить
А ещё есть люди с развитым критическим мышлением, которые видят реальность без розовых очков, которые не ведутся на пропаганду и красивые картинки.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:38 Ответить
посилання на кацапське ехо?)
тут є лише два види громадян, ті хто за Україну і ті хто за зеленського.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:02 Ответить
Беня і Ізя розказують Сарі куди вони бюджет діли((
показать весь комментарий
25.08.2025 10:16 Ответить
Традиційний хор кацапів з хахлами в коентах на Ц злобно завиває.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:16 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 10:17 Ответить
Подивилися? Ну і досить.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:18 Ответить
чичас пуканы рванет....
показать весь комментарий
25.08.2025 10:21 Ответить
Вже рвонуло!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:25 Ответить
Цією ракетою вже давно фігачуть рашню, але боти тупо копіюють методичку - кагда ударят па мацкве?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:24 Ответить
А що, вже вдарили? А боти з методичками це приховують?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:35 Ответить
Прокинся, маня, в цій новині написано - "ще з березня б'є по об'єктах окупантів". рашко-НПЗ палали саме від них.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:38 Ответить
Перепрошую, то вони з фанери виготовлені? І картоном обклеєні?
Круто... фігачать. Але ж не Нептуни по НПЗ, а то єдиний марафон тобі по тім`ячку...
показать весь комментарий
25.08.2025 10:41 Ответить
Єдиний марафон то сила, там не тільки про Нептуни розказують, а й про Юпітери з Марсами.
А поміж них і про рожеві Фламінго.
**** ти зелена, крім фанерних літачків реально ну ніхрена! Фанера і людські життя. Ну ще браковані міни і те, що світ дає. То й трохи рятує.
Відчуває, що скоро в ту зелену задницю йому скоро кіл залізе за ту всю херню, що воно шість років творить, от і робить те, що вміє - бреше, бреше і бреше.
Фотки, відосіки замість реальних ракет і зброї.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:55 Ответить
наші ракети? тоді де ті ракети, що нам партнери надавали їх перепродали?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:56 Ответить
Та хоча б зайдіть до Вікіпедії і прочитайте - "З 2023 року ракету пристосували для ударів і по наземним цілям. Ракета мала збільшену до 350 кг масу бойової частини, дальність до 400 км, а потім до 1000 км". Це ж капець як складно.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:01 Ответить
Знаючи любов Зе до піару, то якщо б дійсно "давно фігачили", то було б вже повно відосиків застовання...
показать весь комментарий
25.08.2025 10:36 Ответить
ну це хоч схоже на ракету....а не якийсь копипаст фау 1 фламінго від зелених брехунів
показать весь комментарий
25.08.2025 10:26 Ответить
Фау-1 летіла до 400 км, а копіпаст, нехай й британський, має летіти до 3000. Доречі, довгий Нептун-до 1000.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:44 Ответить
Показувати треба на москва сіті, балаболи зелені
показать весь комментарий
25.08.2025 10:26 Ответить
якийсь тотальний владний ексігібіціонизм...
показать весь комментарий
25.08.2025 10:27 Ответить
Бісить те, що українська балістика Грім-2 пройшла успішні випробування ще в 2016 році. І де блд вона??? А це ракета, навіть краща Іскандера! Тепер уявіть, що Грім-2 міг винести всі аеродроми "підскока" з яких по нам орки кидають КАБи, також винеслаби кримський і всі інші мости!!! І ще багато чого нею можна було б знищити у пуйла! БЛД зєля ска де ГРІМ-2 ???
показать весь комментарий
25.08.2025 10:31 Ответить
я пишу про це з 2019 р. коли зєля-підар знищив павлоградський твердопаливний завод, який робив паливо для ГРІМ-2
показать весь комментарий
25.08.2025 10:38 Ответить
Згадай як Таня Чорновол з Пашинським без дозволу збивали замки і вивозили стугни а через кілька годин туди прилетіло. За це їх чуть не посадили. От так зепітор і знищив оборонку починаючи з 2019 з асфалюту.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:58 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/100723/vlada-zupynyla-finansuvannya-zavodu-sho-vyroblyaye-raketne-palyvo-dlya-oborony/ Кому цікаво, як зєля знищував наші ракети
показать весь комментарий
25.08.2025 11:04 Ответить
А до якої категорії належить Понад усе #600942?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:51 Ответить
Це вже не смішно... Де масове використання всіх цих плюшек? Піарщики хрінові!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:37 Ответить
Від тої гидотної зеленої брехні і лицемірства вже просто нудить.
Остаточні випробовування Нептуна завершені ще в 2019 році! У 2020 вона мала йти в серію!
Скільки комплексів за 5 років виготовлено?! скільки запусків? Скільки цілей вражено?
Єдине, про що ми знаємо, то маацква, той, що крейстер. І, головне, тими ракетами, які вдалось врятувати на початку вторгнення!
На Таню Чорновол, Пашинського і багатьох інших за врятовані Стугни, Нептуни ще до сьогодні ДБР веде кримінальну справу.
А вони, тварюки, нам знову фотографії тичуть...
показать весь комментарий
25.08.2025 10:38 Ответить
"Єдине, про що ми знаємо, то маацква, той, що крейстер."
https://militarnyi.com/uk/articles/rakety-neptun-urazhennya-rosijskyh-skladiv-i-naftobaz-u-2024-rotsi/ Про роботу Нептуна.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:55 Ответить
Один, два, три...? І все?!
От скільки тих пусків, скільки цілей?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:59 Ответить
Мало того, а чи взагалі то Нептуни були? А не Storm Shadow, скажімо?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:01 Ответить
і це були ракети зроблені ще за президента Порошенка, а у Зе тільки муляжі бо він як прийшов до влади всі програми та реформи в ЗСУ згорнув як непотрібні!
показать весь комментарий
25.08.2025 11:03 Ответить
час знімати повнометражний блокбастер або хоча б який серіал про українські ракети. Досить фото - любди ******* кіно і серіали
показать весь комментарий
25.08.2025 10:41 Ответить
Жуті на кацапів наганяють?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:42 Ответить
Ну судячи з того, як крадуть на дронах, що їх потім треба тричі переробляти, ця хрінь нікуди не долетить.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:58 Ответить
 
 