После атаки украинских дронов возобновил работу порт "Новороссийск", – Reuters
Российский порт "Новороссийск" возобновил погрузку нефти после двухдневного простоя, вызванного ракетной и дронной атакой Сил обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Возобновление экспорта после резкой остановки
14 ноября Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума приостановили отгрузку нефти, что составляет около 2,2 млн баррелей в сутки, или 2% мировых поставок.
По данным LSEG, два танкера — Suezmax Arlan и Aframax Rodos — уже загружают нефть у причалов порта. Новороссийск обеспечивает почти пятую часть российского экспорта нефти, и длительная приостановка его работы могла бы заставить РФ временно остановить скважины в Западной Сибири.
"Удар по Новороссийску стал самым сильным поражением российской нефтяной инфраструктуры в Черноморском регионе", – отметили в Reuters.
Детали украинской операции
По предварительным данным, спецоперацию 14 ноября проводили подразделения СБУ "Альфа", ГУР, ССО ВСУ, ГПСУ, ВМС и другие силы обороны. Это крупнейшая операция против экспортного хаба РФ в Черном море.
Вследствие поражения были повреждены критические элементы инфраструктуры порта:
-
нефтеналивные стендеры;
-
трубопроводы;
-
помповые установки;
-
оборудование причалов.
На терминале возник масштабный пожар, который привел к остановке операций на два дня. После атаки беспилотников в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации.
