РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10364 посетителя онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
1 346 12

После атаки украинских дронов возобновил работу порт "Новороссийск", – Reuters

В Новороссийске возобновил работу порт

Российский порт "Новороссийск" возобновил погрузку нефти после двухдневного простоя, вызванного ракетной и дронной атакой Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Возобновление экспорта после резкой остановки

14 ноября Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума приостановили отгрузку нефти, что составляет около 2,2 млн баррелей в сутки, или 2% мировых поставок.

По данным LSEG, два танкера — Suezmax Arlan и Aframax Rodos — уже загружают нефть у причалов порта. Новороссийск обеспечивает почти пятую часть российского экспорта нефти, и длительная приостановка его работы могла бы заставить РФ временно остановить скважины в Западной Сибири.

"Удар по Новороссийску стал самым сильным поражением российской нефтяной инфраструктуры в Черноморском регионе", – отметили в Reuters.

Детали украинской операции

По предварительным данным, спецоперацию 14 ноября проводили подразделения СБУ "Альфа", ГУР, ССО ВСУ, ГПСУ, ВМС и другие силы обороны. Это крупнейшая операция против экспортного хаба РФ в Черном море.

Вследствие поражения были повреждены критические элементы инфраструктуры порта:

  • нефтеналивные стендеры;

  • трубопроводы;

  • помповые установки;

  • оборудование причалов.

На терминале возник масштабный пожар, который привел к остановке операций на два дня. После атаки беспилотников в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации.

Автор: 

нефть (2081) работа (609) атака (726) дроны (5471) Новороссийск (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
як варіант, затопити судна які заходять у порт
показать весь комментарий
16.11.2025 20:48 Ответить
+2
Неначасі. Зара всі обговорюють як трампон смоктав у Клінтона
показать весь комментарий
16.11.2025 20:52 Ответить
+1
Вже сьогодні писав - ше потрібно бити - Фламінго на старті?
показать весь комментарий
16.11.2025 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як варіант, затопити судна які заходять у порт
показать весь комментарий
16.11.2025 20:48 Ответить
Вже сьогодні писав - ше потрібно бити - Фламінго на старті?
показать весь комментарий
16.11.2025 20:49 Ответить
Неначасі. Зара всі обговорюють як трампон смоктав у Клінтона
показать весь комментарий
16.11.2025 20:52 Ответить
Сибіга набалакав шо Україна може виготовляти 20 млн дронів у рік - при умові шо не будуть ******* гроші - фантастика!
показать весь комментарий
16.11.2025 21:08 Ответить
по "Шесхарісу" треба повторювати допоки біля нафтового пірсу не буде танкерів.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:10 Ответить
Асфальтом! Потужна зброя незламності! Це я так від безнадьоги(((
показать весь комментарий
16.11.2025 21:18 Ответить
позавчора це зовсім не було схоже на асфальт.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:23 Ответить
позавчора це зовсім не було схоже на асфальт.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:23 Ответить
позавчора це зовсім не було схоже на асфальт.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:28 Ответить
Украина - Исландия - 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

90+6. Все! Украина выходит в плей-офф квалификации ЧМ.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:23 Ответить
Як завжди - запаморочення від успіхів і тотальна ейфорія. Навіщо так треба було розкручувати цю тему з новоросійськом? Ну вдарили, ну щось знищили, ну змусили на деякий час призупинити роботу терміналу. Ну і добре. Але навіщо скрізь кричати про, що порт надовго виведений з ладу?
показать весь комментарий
16.11.2025 21:27 Ответить
 
 