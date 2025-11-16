После атаки украинских дронов возобновил работу порт "Новороссийск", – Reuters

Российский порт "Новороссийск" возобновил погрузку нефти после двухдневного простоя, вызванного ракетной и дронной атакой Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Возобновление экспорта после резкой остановки

14 ноября Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума приостановили отгрузку нефти, что составляет около 2,2 млн баррелей в сутки, или 2% мировых поставок.

По данным LSEG, два танкера — Suezmax Arlan и Aframax Rodos — уже загружают нефть у причалов порта. Новороссийск обеспечивает почти пятую часть российского экспорта нефти, и длительная приостановка его работы могла бы заставить РФ временно остановить скважины в Западной Сибири.

"Удар по Новороссийску стал самым сильным поражением российской нефтяной инфраструктуры в Черноморском регионе", – отметили в Reuters.

Детали украинской операции

По предварительным данным, спецоперацию 14 ноября проводили подразделения СБУ "Альфа", ГУР, ССО ВСУ, ГПСУ, ВМС и другие силы обороны. Это крупнейшая операция против экспортного хаба РФ в Черном море.

Вследствие поражения были повреждены критические элементы инфраструктуры порта:

нефтеналивные стендеры;

трубопроводы;

помповые установки;

оборудование причалов.

На терминале возник масштабный пожар, который привел к остановке операций на два дня. После атаки беспилотников в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации.