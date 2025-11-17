Санкції США посилять можливості Трампа закінчити війну в Україні, - сенатор Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про просування у Конгресі нового двопартійного законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ посилює повноваження президента США та розширює інструменти тиску на Кремль і країни, які продовжують купувати російські енергоресурси.

Що передбачає законопроєкт

Грем пояснив, що новий закон дозволить застосовувати вторинні санкції й тарифи до держав, які підтримують російську економіку. Він наголосив, що це має змусити Путіна погодитися на переговори.

"Закон покликаний дати президенту Трампу більше можливостей тиснути на Путіна та його союзників", – сказав сенатор.

Він також підкреслив, що санкції проти великих російських нафтових компаній вже дали значний ефект.

"Закон про санкції проти Росії продовжить імпульс, щоб покласти край цій війні з честю, справедливо і раз і назавжди", - наголосив американський сенатор.

Трамп підтвердив роботу над новим пакетом

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці почали розробку законопроєкту про "дуже суворі санкції" проти будь-якої країни, що продовжує бізнес із Росією.

За його словами, він особисто виступив ініціатором цього рішення. "Будуть запроваджені дуже суворі санкції проти кожної країни, яка веде бізнес з Росією", — сказав американський лідер. Також Трамп додав, що у документ можуть включити й Іран.

Ключові елементи санкційного пакета:

  • Вторинні санкції для країн, які купують російську нафту та газ;

  • Додаткові тарифи на товари з держав, що співпрацюють із РФ;

  • Розширені повноваження президента США щодо введення санкцій;

  • Можливе включення Ірану до списку країн-порушників.

Міжнародний контекст

Євросоюз заявив, що також працює над новим пакетом санкцій, що може зачепити російські енергетичні компанії та "тіньовий флот". Канада вже оголосила додаткові обмеження проти Росії. Україна запровадила санкції проти російських, китайських та іранських компаній.
Мінфін США раніше ввів обмежувальні заходи проти "Роснефти" та "Лукойлу".

Балабол, щось тебе давно не було чутно ? Язиком ти працювати гаразд
17.11.2025 20:18 Відповісти
Американський Безуглий.
17.11.2025 20:31 Відповісти
Шановні редактори, про Грема більше не треба, добре? Давно вже зрозуміли, що він за один.
17.11.2025 20:18 Відповісти
(я за него) видите ли Николай, ежедневная страница сайта "Новости" имеет сету (условно) 36 новостей. Если интригующих новостей (откровений депутата Железняка) не набирается, то приходится высасывать придумывать новости пожиже. Или в крайнем, худшем случае резать интервью на кусочки.
Из одного интервью может получиться 4, а то и 6 новостей
17.11.2025 21:16 Відповісти
Дякую; не знаюся на технічних питаннях, не розумію чому саме 36, а не дев'ять із половиною, але враження саме таке. Думаю, в сша достатня кількість сенаторів-балаболів, щоб за потреби заповнити навіть "35 із 36-ти".
17.11.2025 21:21 Відповісти
А щодо відвертостей депутана Железняка, то сьогодні він, здається, схибив. Алі-Баба - це не Дермак, хоч й Андрій Борухович, а той хто проводить наради з мусорам - такий собі Татаров. ("татарин", "мусульманин").
17.11.2025 21:32 Відповісти
Так переговори чи на кордони 1991-го...?
Тут не дуже зрозуміло!!!!
17.11.2025 20:19 Відповісти
Американський Безуглий.
Я удивляюсь, как это е@анутый не управился против нас свои санкции развернуть
17.11.2025 21:26 Відповісти
"Sanctioning Russia Act of 2025" - Економічна "кувалда". Це щось поза межею сприйняття. Якщо закон приймуть в такому вигляді - раша здується.
Трампе, хочеш нобелівську премію? Приймай закон)
