Санкції США посилять можливості Трампа закінчити війну в Україні, - сенатор Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про просування у Конгресі нового двопартійного законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ посилює повноваження президента США та розширює інструменти тиску на Кремль і країни, які продовжують купувати російські енергоресурси.

Що передбачає законопроєкт

Грем пояснив, що новий закон дозволить застосовувати вторинні санкції й тарифи до держав, які підтримують російську економіку. Він наголосив, що це має змусити Путіна погодитися на переговори.

"Закон покликаний дати президенту Трампу більше можливостей тиснути на Путіна та його союзників", – сказав сенатор.

Він також підкреслив, що санкції проти великих російських нафтових компаній вже дали значний ефект.

"Закон про санкції проти Росії продовжить імпульс, щоб покласти край цій війні з честю, справедливо і раз і назавжди", - наголосив американський сенатор.

Трамп підтвердив роботу над новим пакетом

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці почали розробку законопроєкту про "дуже суворі санкції" проти будь-якої країни, що продовжує бізнес із Росією.

За його словами, він особисто виступив ініціатором цього рішення. "Будуть запроваджені дуже суворі санкції проти кожної країни, яка веде бізнес з Росією", — сказав американський лідер. Також Трамп додав, що у документ можуть включити й Іран.

Ключові елементи санкційного пакета:

Вторинні санкції для країн, які купують російську нафту та газ;

Додаткові тарифи на товари з держав, що співпрацюють із РФ;

Розширені повноваження президента США щодо введення санкцій;

Можливе включення Ірану до списку країн-порушників.

Міжнародний контекст

Євросоюз заявив, що також працює над новим пакетом санкцій, що може зачепити російські енергетичні компанії та "тіньовий флот". Канада вже оголосила додаткові обмеження проти Росії. Україна запровадила санкції проти російських, китайських та іранських компаній.

Мінфін США раніше ввів обмежувальні заходи проти "Роснефти" та "Лукойлу".

