Канада запровадила нові санкції проти РФ: у списку – 100 суден "тіньового флоту"

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".

Заяву опублікували на сайті уряду Канади, передає Цензор.НЕТ.

Які обмеження

Нові санкції Канади спрямовані на обмеження енергетичних доходів та фінансових ресурсів Росії, а також на послаблення її звичайних і гібридних військових спроможностей.

До санкційного списку внесли:

13 фізичних осіб;

11 організацій, зокрема кілька пов’язаних із розробкою та використанням російської програми безпілотників.

Також Канада вперше запровадила санкції проти компаній, які постачають кіберінфраструктуру, яку використовують в російських гібридних операціях проти України.

Тіньовий флот РФ

Крім того, під обмеження Канади потрапили кілька російських компаній, що займаються скрапленим природним газом, оскільки Росія продовжує покладатися на доходи від енергоресурсів для фінансування війни проти України. Також у санкційний список внесли 100 суден російського "тіньового флоту".

