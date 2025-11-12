Канада ввела новые санкции против РФ: в списке – 100 судов "теневого флота"

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".

Заявление опубликовано на сайте правительства Канады, передает Цензор.НЕТ.

Какие ограничения

Новые санкции Канады направлены на ограничение энергетических доходов и финансовых ресурсов России, а также на ослабление ее обычных и гибридных военных возможностей.

В санкционный список внесены:

13 физических лиц;

11 организаций, в том числе несколько связанных с разработкой и использованием российской программы беспилотников.

Также Канада впервые ввела санкции против компаний, поставляющих киберинфраструктуру, которая используется в российских гибридных операциях против Украины.

Теневой флот РФ

Кроме того, под ограничения Канады попали несколько российских компаний, занимающихся сжиженным природным газом, поскольку Россия продолжает полагаться на доходы от энергоресурсов для финансирования войны против Украины. Также в санкционный список внесли 100 судов российского "теневого флота".

