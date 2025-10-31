Украине нужно санкционировать еще 340 танкеров РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По всем нашим данным, 610 танкеров теневого флота было санкционировано. Считаем, что различных судов, где-то полторы тысячи плюс, которые работают на Россию, значит работают на войну. Считаем, что ключевых 340, ядро 65 - это то, что нам нужно еще санкционировать", - сказал он на брифинге в пятницу.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

30 октября Новая Зеландия ввела санкции против 65 судов "теневого флота" и лиц и компаний из Беларуси, Ирана и КНДР, которые помогают РФ в торговле нефтью и финансовых операциях.

