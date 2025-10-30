Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Санкції США проти Росії Експорт нафти РФ
97 2

"Буде скорочення імпорту російської нафти Індією та Китаєм": Зеленський оцінив втрати РФ від нових санкцій у $50 мільярдів

Зеленський оцінив втрати РФ від нових санкцій у $50 мільярдів

Росія може втратити наступного року більше $50 мільярдів доходів від експорту нафти через санкції, бо Індія та Китай зменшать її закупівлі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверенні.

"Був на доповіді керівник зовнішньої розвідки України. Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно", – заявив голова держави.

За словами Зеленського, якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися, то Росія може втратити наступного року більше $50 млрд доходів від експорту нафти.

"Росія відчутно втратить. Щонайменше $50 мільярдів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну", – сказав президент.

Він додав, що Україна вже надає пропозиції для 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Контактуємо й з американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни", – заявив Зеленський.

Він зауважив, що обмеження щодо російської нафти – це "скорочення російської війни", і щодо цього не має бути винятків "ні для кого, включно з Угорщиною".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Після цього індійські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівлі російської нафти, а грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти на експорт із західних портів, почали відмовлятися від співпраці з російськими нафтовиками. Водночас про зменшення закупівель російської нафти Китаєм не повідомлялося,

Автор: 

Зеленський Володимир (2598) Індія (422) Китай (2266) нафта (5150) росія (15435) санкції (4794)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шановна редакція! чи можливо очистити сторінки цензора від цитування тупих висерів обдовбаного гівна, який всерйоз уявив себе президентом країни? або хоча б помістити їх в окремій колонці "новини від довбо@ба"
показати весь коментар
30.10.2025 21:21 Відповісти
донесіть до вавіана зеленомордого, що китай нарощує рос нафту, і індія також , но через посередників. воно кончене тільки бабло рахує...
показати весь коментар
30.10.2025 22:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 