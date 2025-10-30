"Буде скорочення імпорту російської нафти Індією та Китаєм": Зеленський оцінив втрати РФ від нових санкцій у $50 мільярдів

Росія може втратити наступного року більше $50 мільярдів доходів від експорту нафти через санкції, бо Індія та Китай зменшать її закупівлі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверенні.

"Був на доповіді керівник зовнішньої розвідки України. Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно", – заявив голова держави.

За словами Зеленського, якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися, то Росія може втратити наступного року більше $50 млрд доходів від експорту нафти.

"Росія відчутно втратить. Щонайменше $50 мільярдів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну", – сказав президент.

Він додав, що Україна вже надає пропозиції для 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Контактуємо й з американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни", – заявив Зеленський.

Він зауважив, що обмеження щодо російської нафти – це "скорочення російської війни", і щодо цього не має бути винятків "ні для кого, включно з Угорщиною".

Як повідомлялося, минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Після цього індійські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівлі російської нафти, а грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти на експорт із західних портів, почали відмовлятися від співпраці з російськими нафтовиками. Водночас про зменшення закупівель російської нафти Китаєм не повідомлялося,