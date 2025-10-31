Україні потрібно санкціонувати ще 340 танкерів РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.

"По всім нашим даним, 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден, десь півтори тисячі плюс, які працюють на Росію, значить працюють на війну. Вважаємо, що ключових 340, ядро 65 - це те, що нам потрібно ще санкціонувати", - сказав він на брифінгу у п’ятницю.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

30 жовтня Нова Зеландія ввела санкції проти 65 суден "тіньового флоту" та осіб і компаній із Білорусі, Ірану та КНДР, які допомагають РФ у торгівлі нафтою та фінансових операціях.

