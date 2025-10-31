Україні потрібно санкціонувати ще 340 танкерів РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"По всім нашим даним, 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден, десь півтори тисячі плюс, які працюють на Росію, значить працюють на війну. Вважаємо, що ключових 340, ядро 65 - це те, що нам потрібно ще санкціонувати", - сказав він на брифінгу у п’ятницю.
Що передувало?
- 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
- 30 жовтня Нова Зеландія ввела санкції проти 65 суден "тіньового флоту" та осіб і компаній із Білорусі, Ірану та КНДР, які допомагають РФ у торгівлі нафтою та фінансових операціях.
Зеленського і Єрмака РОЗІРВАЛИ за тиждень. Вимагають ЙТИ З ПОЛІТИКИ. Знайшли КРИПТУ і КІНОСТУДІЮ, розкопали історію з Фламіндічами ...
Зокрема, описується візит Єрмака до Вашингтона у червні, де заплановані зустрічі з ключовими представниками команди Дональда Трампа були скасовані або зведені до коротких, малозначущих контактів.
Західні посли, які спілкувалися із Єрмаком, описують розмір його его як "планетарний" та "галактичний". Самовпевненість Єрмака призвела до конфліктів з кількома західними послами, які працюють у Києві.
Особливий акцент у матеріалі зроблено на зіпсованих стосунках Єрмака з колишньою посолкою США в Україні Бріджет Брінк, яка у квітні подала у відставку на знак протесту проти політики адміністрації Трампа щодо України.
Помічники Єрмака звинуватили Брінк у тому, що вона не підготувала Зеленського до суперечливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві в лютому цього року. Бессент привіз із собою документ для підписання українським лідером: першу версію запропонованої Вашингтоном угоди про корисні копалини. Вона передбачала 50% прав України на рідкісні землі та критично важливі корисні копалини в обмін на 500 млрд доларів - суму, яку Трамп довільно встановив як військову допомогу в минулому.
Високопоставлені українські чиновники заявили, що Бессент тиснув на Зеленського, щоб той підписав угоду на місці. "Він прийшов і сказав: "Ви повинні підписати це зараз", - розповів Зеленський. "Я сказав йому: "Припиніть стукати пальцем по документу і давайте поговоримо серйозно". Зеленський не вважав, що документ у першій редакції був справедливим, оскільки "він містив положення, що суперечили нашій конституції та законам".
Помічники Єрмака сказали, що він часто відчував, що посольство США під керівництвом Брінк працювало проти офісу українського президента, надто зосереджуючись на проблемі корупції в Україні, і численних кадрових перестановках в уряді, які консолідували більше влади в руках Єрмака, і не приділяючи достатньо уваги забезпеченню більшої військової допомоги. Люди, близькі до Брінк, не погоджувалися з цим, кажучи, що ніхто в Києві не боровся так наполегливо, як вона, щоб забезпечити допомогу США для оборони країни.
Відносини України з другою адміністрацією Трампа є складними. За словами колишнього американського чиновника, за президентства Байдена "основною політикою була підтримка України, і все інше - включаючи управління Єрмаком - було підпорядковано цій пріоритетній задачі". Але табір Трампа діє інакше. З початку війни з Росією Україна значною мірою покладалася на військову та фінансову допомогу США. Вашингтон виділив на сьогодні близько 175 млрд доларів, з яких 67 млрд - на військову підтримку, включаючи озброєння, навчання та розвідку. На початку березня адміністрація Трампа наказала тимчасово заморозити розвідку, а також призупинити військову допомогу в рамках кампанії, спрямованої на те, щоб змусити команду Зеленського співпрацювати з планами Трампа щодо закінчення війни на умовах, які Київ вважає надто вигідними для Москви.
Прикладом цього став сумнозвісний лютневий візит Зеленського до Білого дому, організований оптимістичним Єрмаком всупереч порадам американських чиновників та деяких скептично налаштованих членів його команди. Як подарунок для Трампа Зеленський привіз пояс українського боксера Олександра Усика. Однак, слідуючи рекомендації Єрмака, Зеленський спочатку вручив Трампу папку з фотографіями знущань з українських військовополонених. За словами американського чиновника і радника українського президента, цей жест затьмарив зустріч.
Коли камери новин були спрямовані на Зеленського, Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс обернулися до українського лідера. Трамп звинуватив Зеленського в "азартній грі з третьою світовою війною", а Венс дорікнув йому за невдячність за американську допомогу. Поки Єрмак тихо сидів осторонь, Зеленський намагався захищатися, тоді як відносини України з її ключовим союзником опинилися на межі зриву.
До останньої поїздки Єрмака до Вашингтона минулого місяця ситуація майже не покращилася. Він прибув із надією на важливі зустрічі з кількома високопоставленими представниками табору Трампа, але більшість із них були або значно скорочені, або взагалі не відбулися. Зустріч із главою адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз так і не відбулася. "Вони зустрілися в коридорі, проходячи повз один одного", - розповів один із присутніх.
Коли Вайлз пішла далі, Єрмак встиг сказати лише одне речення: "Я хочу сказати, що ми виграємо війну".
Спроба зустрітися з держсекретарем і радником з національної безпеки Марко Рубіо пройшла лише трохи краще. Команда Венса проігнорувала його. "Це була катастрофа", - зізнався один з українських чиновників.
На зустрічі в Джидді в березні угода між українськими та американськими чиновниками щодо запропонованого Трампом 30-денного перемир'я з Росією майже зірвалася через відмову Єрмака її підписати. Він побоювався, що навіть тимчасове припинення вогню дасть Москві час для перегрупування, повідомляють обізнані джерела.
Радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц та сенатор Марко Рубіо наполегливо домагалися укладення угоди, але Єрмак залишався непохитним. Вальц доклав останніх зусиль, щоб безпосередньо зв'язатися із Зеленським. Коли український президент зателефонував Єрмаку, його повідомлення було чітким: погодитися на перемир'я.
Єрмак домігся незвичайного успіху, роздратувавши американських політиків з обох сторін, за словами нинішніх і колишніх чиновників у Києві та Вашингтоні, - це досягнення, яким можуть похвалитися небагато хто, і яке не варто святкувати в Києві.
"Він ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги", - сказав колишній американський чиновник, який був проінформований про поїздку Єрмака. "Однією з найгостріших критичних зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні. Йому важливо бути в центрі процесу прийняття рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні".