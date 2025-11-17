Найбільший у Росії завод кремнію оголосив про зупинку виробництва

Російський завод "Кремній", що одному з найбільших світових виробників алюмінію – "Русалу", у Шелехові Іркутської області оголосив про рішення зупинити роботу з 1 січня 2026 року.

Як повідомили в пресслужбі підприємства, причиною стала відсутність попиту, оскільки імпортний кремній обходиться значно дешевше за російський, а поставки з-за кордону зростають, передає The Moscow Times.

На світовому ринку російська продукція також не потрібна, зазначили в "Русалі".

Завод є найбільшим виробником кремнію в Росії. Підприємство вже повідомило владу Іркутської області про майбутнє призупинення роботи. Воно розраховує, що урядовці допоможуть мінімізувати "соціальні наслідки".

Ще один завод "Русала" – "Кремній Урал" – продовжить працювати на неповну потужність.

Раніше компанія повідомляла про плани скоротити виробництво кремнію у 2025 році на 35% – до 35 тис. тонн через Китай. У 2024 році випуск становив 53,4 тис. тонн.

Потужність "Кремнія" становить 34 тис. тонн на рік, а "Кремній Урал" – 27 тис. Ці заводи – єдині виробники рафінованого кремнію в Росії. При цьому ємність внутрішнього ринку становить близько 45 тис. тонн, тобто за повного завантаження вони повинні відправляти частину продукції на експорт.

Скорочення робочого тижня на підприємствах Росії

Раніше вже щонайменше 10 російських компаній у гірничодобувному, транспортному секторах та машинобудуванні вирішили скоротити робочий тиждень, щоб зменшити витрати на тлі економічних проблем, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту.

Так, із 1 грудня на режим неповної зайнятості перейдуть співробітники найбільшого в світі виробника титану "ВСМПО-Авісма". Здебільшого це торкнеться адміністративного персоналу. У компанії назвали рішення "непростим", але необхідним для підтримки "операційної стабільності".

Також Ашинський металургійний завод (АМЗ) у Челябінській області до кінця 2025 року законсервує цех нержавіючої сталі та звільнить понад 300 працівників.

Схожі рішення ухвалили виробник цементу "Цемрос", виробник алмазів "Алроса", залізнична монополія РЖД, Горьківський автозавод (ГАЗ), КАМАЗ, АвтоВАЗ. Також повідомлялося про перехід на чотириденний робочий тиждень Челябінського електрометалургійного комбінату (ЧЕМК) та заводу "Трактор".

Крім цього, через різке падіння попиту закрився тюменський фанерний завод, який належить одному з провідних виробників деревини та паперу в Росії компанії "Свеза".

До того повідомлялося, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту.

На початку вересня повідомлялося, що влада Росії обговорює введення мораторію на банкрутство для металургійних компаній, що може сигналізувати про зростаючу кризу в галузі.

Нагадаємо, в липні повідомляося, що російські сталеливарні компанії відчувають дедалі більші фінансові проблеми через підвищення ставок за кредитами, падіння попиту та посилення санкцій, що відрізають доступ до експортних ринків.